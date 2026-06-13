Mondiali Junior di tiro a volo, gli Azzurrini dello Skeet pronti per Suhl: Lodde convoca 8 atleti

La Nazionale Junior è in raduno a Lonato del Garda per rifinire la preparazione in vista della rassegna iridata in Germania. Gare in programma dal 18 al 20 giugno per lo Skeet e dal 22 al 25 giugno per il Trap.
Prosegue la preparazione della Nazionale italiana Junior di Skeet in vista dei Campionati del Mondo 2026 di tiro a volo, in programma a Suhl, in Germania. Gli azzurrini sono al lavoro al Trap Concaverde di Lonato del Garda, dove il direttore tecnico Luigi Agostino Lodde ha radunato la squadra per gli ultimi allenamenti prima della partenza.
La spedizione italiana raggiungerà la Germania lunedì 15 giugno, mentre le gare dello Skeet si svolgeranno dal 18 al 20 giugno.
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Lodde sceglie otto atleti per lo Skeet
Per la competizione iridata il direttore tecnico azzurro ha convocato quattro atleti e quattro atlete.
Nel settore maschile faranno parte della squadra:
- Marco Coco (Fiamme Oro) di Ardea
- Nicolò Diturco di Arzachena
- Antonio La Volpe (Fiamme Oro) di Montegiordano
- Patrizio Tuzi (Fiamme Oro) di Fonte Nuova
Nel comparto femminile vestiranno la maglia azzurra:
- Dalia Buselli (Fiamme Oro) di Pomarance
- Arianna Nember (Marina Militare) di Lumezzane
- Eleonora Ruta (Fiamme Oro) di Cisterna di Latina
- Adela Sparapani (Fiamme Oro) di San Vincenzo
Ad accompagnare il gruppo sarà anche il preparatore atletico Carlo Alberto Zandomeneghi.
Anche il Trap raggiungerà Suhl
Domenica 21 giugno arriverà in Germania anche la Nazionale Junior di Trap guidata dal direttore tecnico Marco Conti.
La squadra maschile sarà composta da:
- Andrea Diana (Fiamme Oro) di Frosinone
- Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco
- Simone Roncen (Fiamme Oro) di Feltre
- Francesco Tanfoglio (Fiamme Oro) di Muscoline
Tra le donne sono state convocate:
- Valentina Archetti (Fiamme Oro) di Coccaglio
- Maria Iovinella (Marina Militare) di Panicale
- Martina Montani (Fiamme Oro) di Castelverde
- Camilla Stella Piazza (Fiamme Azzurre) di Genova
Il programma dello Skeet
Le gare dedicate allo Skeet prenderanno il via martedì 16 giugno con gli allenamenti liberi.
- 16 giugno: allenamenti liberi
- 17 giugno: allenamenti ufficiali
- 18 giugno: gara maschile e femminile (50 piattelli)
- 19 giugno: gara maschile e femminile (50 piattelli)
- 20 giugno: gara maschile e femminile (25 piattelli)
Le finali sono previste sabato 20 giugno:
- Ore 13:45 finale femminile
- Ore 15:00 finale maschile
Il programma del Trap
Per il Trap gli allenamenti ufficiali inizieranno domenica 21 giugno.
- 21 giugno: allenamenti ufficiali
- 22 giugno: gara maschile e femminile (50 piattelli)
- 23 giugno: gara maschile e femminile (50 piattelli)
- 24 giugno: gara maschile e femminile (25 piattelli)
Le finali individuali si svolgeranno mercoledì 24 giugno:
- Ore 13:45 finale femminile
- Ore 15:00 finale maschile
La rassegna iridata si chiuderà giovedì 25 giugno con la prova Mixed Team Trap, seguita dalla cerimonia conclusiva.