Mondiali hockey pista, una grande Italia batte il Portogallo e scrive la storia

L’Italia sorprende il mondo e regola il Portogallo ai Mondiali di hockey su pista: grande prova delle Azzurre che ottengono una vittoria di prestigio
La Nazionale italiana femminile di hockey su pista scrive la storia ai Mondiali 2026 di Asuncion. Nella terza giornata del Gruppo B, le azzurre guidate dal commissario tecnico Valerio Antezza infliggono un pesante 4-1 al Portogallo, un risultato che non riusciva da ben 30 anni, precisamente dal 1996.
Con questa vittoria, l’Italia si prende la testa del girone a punteggio pieno e lancia un monito chiarissimo a Spagna e Argentina in vista delle semifinali.
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La cronaca della grande vittoria dell’Italia contro il Portogallo
La partita inizia con un Portogallo aggressivo che passa in vantaggio al decimo minuto con una rete di Santos. L’Italia incassa il colpo ma non si scompone. La svolta arriva al quarto d’ora: dopo un penalty shot parato da Caretta, le azzurre si scuotono e in un minuto ribaltano il risultato.
Tamiozzo sigla l’uno a uno, ristabilendo la parità, e a meno di trenta secondi dalla fine del primo tempo, Ghirardello trova l’acuto del due a uno. Nella ripresa, il Portogallo assedia la porta italiana, ma la difesa azzurra, forte delle parate monumentali di Caretta, resiste eroicamente. A quattro minuti dalla fine, Tamiozzo realizza un magistrale penalty shot per il 3-1.
La reazione lusitana genera un rigore, ma Caretta dice nuovamente no a Varzeas. In ripartenza, Ghirardello chiude i conti, fissando il quattro a uno e consegnando all’Italia una serata storica e indimenticabile per tutto il movimento.