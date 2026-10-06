Europei ciclismo, Italia argento nel Team Relay: vittoria per la Francia

L’Italia ha chiuso il Team Relay con un’altra medaglia agli Europei di ciclismo: vince la Francia, ma gli Azzurri ottengono l’argento

Non arriva il bis iridato per l’Italia nel Team Relay agli Europei di ciclismo in corso in Slovenia. Senza i campioni del mondo Filippo Ganna e Vittoria Guazzini, impegnati nella specifica preparazione per le prossime gare su pista, gli azzurri partono subito in svantaggio e non riescono a raggiungere l’inarrestabile Francia.

Sul percorso di 44 km, reso insidioso dalla dura salita di Možjanca, i transalpini trionfano col tempo di un’ora e 19 secondi, precedendo la nostra Nazionale di un minuto e 12 secondi.

La formazione azzurra, composta da Mattia Cattaneo, Marco Frigo e Matteo Sobrero per la parte maschile, e da Elisa Longo Borghini, Alessia Vigilia e Monica Trinca Coronel per quello femminile, ha lottato con grande orgoglio ma senza mai impensierire i rivali.

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Se Armirail, Cavagna e Guernalec hanno chiuso con 24 secondi di vantaggio sugli uomini, è stato il terzetto femminile francese, con Labous, Kerbaol e Borras, a fare la differenza definitiva in salita, risultando letteralmente irraggiungibile.

L’Italia chiude con l’argento nel Team Relay

Nonostante l’assenza dei due leader e una partecipazione limitata a sole sei nazioni, l’argento continentale rappresenta comunque un risultato di grande prestigio per l’intero movimento azzurro.

Sul gradino più basso del podio sale a sorpresa il Lussemburgo, staccato di tre minuti e trentaquattro secondi, che completa una manifestazione che ha visto la Francia riscattare il secondo posto ottenuto ai recenti Mondiali alle spalle proprio dell’Italia, confermando il suo dominio.