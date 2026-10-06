Tre Valli Varesini, l’Italia brilla con tre Azzurri in top 10: trionfo per Widar

Il belga Jarno Widar conquista in volata il ‘Tre Valli Varesine’: bene gli italiani, con tre Azzurri che si sono piazzati tra i primi dieci

L’ultima parte del Trittico Lombardo si conclude con l’ottima prestazione e il successo di un giovane talento che farà parlare parecchio di sé. Il belga Jarno Widar, della Lotto Intermarché, grazie a una super volata finale, trionfa nell’edizione numero 105 della Tre Valli Varesine, la classica corsa di 196 km da Busto Arsizio a Varese.

Una giornata che regala anche grande soddisfazione all’Italia, capace di piazzare ben tre uomini nella top 10. La corsa diventa incandescente nel finale, con tentativi che si susseguono senza tregua. L’accelerazione del favorito Tom Pidcock favorisce la formazione di un terzetto di testa, completato proprio dal belga Widar e dall’americano Matteo Jorgenson del Team Visma.

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I battistrada accumulano un vantaggio prezioso, superiore ai 30 secondi, e si presentano compatti per giocarsi la vittoria assoluta.

Grande successo per Widar al ‘Tre Valli Varesine’

A poche centinaia di metri dal traguardo, Widar è bravissimo a trovare la posizione ideale. Parte a razzo con una progressione inarrestabile, non lasciando alcuno spazio ai rivali e precedendo nettamente l’inglese e l’americano.

Il bottino per i colori azzurri è comunque eccellente. Christian Scaroni, della XDS Astana, chiude con un pregevole settimo posto, seguito dall’ottavo posto di Ludovico Crescioli del Team Polti VisitMalta e dal decimo di Simone Gualdi.

Un risultato che dimostra il grande stato di forma del ciclismo italiano nelle classiche d’autunno, confermando la presenza ai vertici anche nelle giornate più complicate in programma.