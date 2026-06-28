Ciclismo, Elisa Longo Borghini campionessa italiana per la settima volta: trionfo in solitaria a Pordenone

La campionessa della UAE Team ADQ conquista ancora la maglia tricolore dopo 120 km di gara. Seconda Monica Trinca Colonel, terza Elisa Balsamo. A Eleonora Ciabocco il titolo Under 23.

Elisa Longo Borghini si conferma regina del ciclismo italiano femminile su strada. La campionessa della UAE Team ADQ ha conquistato per la settima volta in carriera il titolo tricolore, imponendosi in solitaria a Pordenone al termine di una gara di 120 chilometri.

Già detentrice della maglia di campionessa italiana, Longo Borghini ha costruito il successo con un’azione decisiva nella parte finale della corsa, riuscendo poi a difendere il margine fino all’arrivo al Velodromo Bottecchia.

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Longo Borghini attacca a Caneva e vola verso il titolo

La svolta della gara è arrivata sulla terza scalata del castello di Caneva, dove Elisa Longo Borghini è riuscita a staccare le avversarie e a prendere il largo.

Da quel momento la campionessa italiana ha gestito il vantaggio fino al traguardo, tagliando la linea d’arrivo con 20 secondi di margine su Monica Trinca Colonel.

Balsamo terza, Ciabocco campionessa Under 23

Alle spalle di Longo Borghini e Trinca Colonel, il terzo posto è andato a Elisa Balsamo, vincitrice della volata del gruppo.

Nello stesso gruppo era presente anche Eleonora Ciabocco, che ha conquistato il titolo italiano Under 23.

Settimo tricolore per Longo Borghini

Per Elisa Longo Borghini si tratta del settimo titolo italiano su strada, un nuovo risultato di peso in una carriera già ricca di successi. La vittoria di Pordenone conferma ancora una volta la sua capacità di incidere nelle corse più importanti e di fare la differenza nei momenti decisivi.