Classica di San Sebastián 2026, Evenepoel insegue il poker: Ciccone difende il titolo

La Classica di San Sebastian apre oggi il calendario World Tour successivo al Tour de France. La 45esima edizione della corsa basca si svilupperà sia 221,1 chilometri, con partenza alle 11.05 e arrivo previsto intorno alle 16.45. Il percorso, ricco di salite brevi e selettive, promette una nuova sfida tra Remco Evenpoel, a caccia del quarto successo, e Giulio Ciccone, vincitore della passata edizione.

Un finale esplosivo tra Erlaitz e Murgil-Tontorra

La prima parte di gara proporrà le ascese d Kalbario, Azkarate, Urraki e Alkiza, destinate a consumare gradualmente il gruppo. Entrando nella fase decisiva, i corridori affronteranno il Jaizkibel, lungo 7,9 chilometri con una pendenza media del 5,6%.

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La selezione potrebbe diventare definitiva sull’Erlaitz, 3,8 chilometri al 10.6%, prima dell’ultima e durissima scalata di Murgil-Tontorra. La salita misura soltanto 2,1 chilometri, ma presenta una pendenza media superiore al 10% e termina a meno di dieci chilometri dall’arrivo. Da lì una rapida discesa condurrà verso il traguardo sul Boulevard di San Sebastian.

Evenepoel favorito, Ciccone cerca il bis

Evenepoel parte con i favori del pronostico. Il belga ha già conquistato tre volte la corsa e, in caso di nuovo successo, diventerebbe il primatista assoluto della manifestazione. La Red Bull-BORA-Hansgrohe sarà costruita attorno a lui e comprenderà anche Giulio Pellizzari.

A provare a fermarlo sarà soprattutto Ciccone, chiamato a difendere il titolo con la Lidl-Trek. Tra gli uomini da seguire figurano anche Lenny Martinez, Mauro Schmid, Quinn Simmons, Jan Christen e Jhonatan Narvaez.