Europei di canottaggio 2026, l’Italia va a caccia delle prime medaglie a Varese

Gli Europei senior di canottaggio e paracanottaggio entrano nel vivo a Varese. Oggi, sabato 1° agosto, la seconda giornata di gare assegnerà i primi tredici titoli continentali, oltre a proporre semifinali e finali di classificazione. Saranno tredici gli equipaggi italiani in acqua: nove parteciperanno alle Finali A, uno sarà impegnato in semifinale, mentre gli altri affronteranno Finali B e C.

Nove equipaggi azzurri nelle Finali A

Il programma delle gare per le medaglie scatterà alle 10.35 con il doppio misto PR2 formato da Ilenia Colanero e Daniele Stefanoni. Subito dopo toccherà al due senza femminile di Laura Meriano e Alice Codato, seguito dalla coppia maschile composta da Matteo Lodo e Giovanni Codato.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

L’Italia sarà presente anche nel doppio senso maschile con Niels Torre e Marco Selva, nel quattro con PR3 misto e nei due quattro senza. Tra le donne gareggeranno Silvia Terrazi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini e Giorgia Pelacchi; tra gli uomini Davide Comini, Gennaro Di Mauro, Davide Verità e Alessandro Gardino.

Pesi leggeri e programma televisivo

Nel finale della mattinata spazio ai doppi pesi leggeri. Tito Christoforakis e Giovanni Borgonovo saranno impegnati alle 13.01 nella finale maschile, mentre Elena Sali e Melissa Schincariol gareggeranno alle 13.17 in quella femminile.

Prima delle Finali A si disputeranno le gare di classificazione. Gabriel Soares sarà al via nella Finale C del singoli maschile, mentre Alice Gnatta e Cala Guerra affronteranno la Finale B del doppio femminile. Nella stessa sessione gareggeranno anche il quattro di coppia composto da Gaia Umbra Chiavini, Maria Lanciano, Aurora Spirito e Sara Borghi. Le finali saranno trasmesse dalle 10.30 su Rai 2 HD, con il passaggio su Rai Sport HD dalle 12.55.