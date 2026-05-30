Clamoroso al Giro Women: squalificata Wiebes, Elisa Balsamo eredita tappa e Maglia Rosa

Colpo di scena nella frazione d’apertura del Giro d’Italia Women 2026. L’olandese esclusa per la bicicletta sotto il peso minimo regolamentare. Il successo e il simbolo del primato passano all’azzurra della Lidl-Trek.

Un ribaltamento a tavolino scuote l’esordio del Giro d’Italia Women 2026. Lorena Wiebes, che aveva tagliato per prima il traguardo della frazione inaugurale, è stata estromessa dalla corsa rosa. La giuria dei commissari ha sanzionato l’atleta olandese per l’infrazione dell’articolo 2.12.007 – 2.2 del regolamento UCI: l’atleta ha gareggiato con un mezzo non conforme alle norme, nello specifico per non aver rispettato il limite del peso minimo imposto per le biciclette.

La revoca del successo della Wiebes ridisegna la storia della giornata: la vittoria della prima tappa viene ufficialmente attribuita a Elisa Balsamo, che balza così al comando della corsa e indosserà la mitica Maglia Rosa.

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I tempi e i nuovi distacchi della Classifica Generale

Per effetto degli abbuoni assegnati sul traguardo, la graduatoria assoluta vede la campionessa italiana della Lidl-Trek installarsi in vetta, seguita a ruota dalla prima inseguitrice a 4″ e dalla terza piazza a 6″.

CLASSIFICA GENERALE

Elisa Balsamo (Lidl-Trek) Lara Gillespie (UAE Team ADQ) a 4″ Chiara Consonni (Canyon//SRAM zondacrypto) a 6″

L’ordine d’arrivo ufficiale

La corsa si è sviluppata sulla distanza di 139 chilometri, completati in 3 ore, 18 minuti e 22 secondi alla reattività media di 42,043 km/h. Con la squalifica della vincitrice sul campo, la volata viene riscritta a favore dei colori azzurri, con le prime tre atlete accreditate dello stesso tempo (s.t.).

ORDINE DI ARRIVO

Elisa Balsamo (Lidl-Trek) – 139 km in 3h18’22” Lara Gillespie (UAE Team ADQ) s.t. Chiara Consonni (Canyon//SRAM zondacrypto) s.t.

Il riepilogo dei simboli del primato

I prestigiosi vessilli dei leader della corsa a tappe, firmati quest’anno dal brand Castelli, vedono Elisa Balsamo fare la parte della leonessa, costringendo il protocollo a una cessione di maglia sulla griglia di partenza della seconda tappa.