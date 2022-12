Ciclismo, torna in calendario l’UAE Tour. Arriva anche la prima edizione al femminile

Anche per il calendario 2023 del ciclismo mondiale è stato confermato l’appuntamento con l’UAE Tour, che andrà in scena dal 20 al 26 febbraio sulle strade degli Emirati Arabi. Prima della corsa maschile, ci sarà la prima storica edizione dell’UAE Tour al femminile, in programma dal 9 al 12 febbraio. La corsa organizzata dall’Abu Dhabi Sports Council, in collaborazione con Rcs Sport, resta l’unica gara del circuito World Tour ospitata in Medio Oriente. Nelle ultime edizioni hanno trionfato lo sloveno Primož Roglic (2019), il britannico Adam Yates (2020), lo sloveno Tadej Pogacar (2021, 2022). La gara a tappe 2023 si aprirà e concluderà ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi, ma i percorsi delle varie tappe verranno annunciati il mese prossimo.