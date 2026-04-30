Sport in tv 30 aprile: Cobolli-Zverev a Madrid, Europa League, Volley finale e Sportface su Prime Video

Giovedì ricco con i quarti di Madrid (Cobolli sfida Zverev), le semifinali di Europa e Conference League, la finale di Superlega tra Perugia e Civitanova e la scherma su Assalto TV. Su Amazon Prime Video gli Europei Under 23 di scherma da Cagliari
Giovedì 30 aprile offre una programmazione intensa dalla mattina alla notte, con il tennis di Madrid protagonista nel pomeriggio e le coppe europee di calcio a dominare la serata. Da seguire anche il volley, il basket di Eurolega e la scherma su Sportface TV e Amazon Prime Video.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Sportface su Amazon Prime Video
- 08:07 – Shakerati
- 08:55 – Inside
- 10:05 – Old But Gold
- 10:48 – Arigatoni
- 11:32 – Sport is My Life
- 11:49 – Campionati Europei Under 23 di Scherma – Cagliari 2026, Day 1
- 13:36 – All Around
- 13:40 – Shakerati
- 13:57 – Cinque Cerchi
- 14:13 – GAMBA! – L’Italgam to Los Angeles
- 14:30 – King Carl
- 14:39 – Inside
- 15:06 – Campionati Europei Under 23 di Scherma – Cagliari 2026, Day 2
- 16:35 – Battiti Olimpici Stagione 1
- 17:52 – Scienza dello Sport
- 18:29 – Battiti Olimpici Winter
- 19:32 – Sport is My Life
- 20:00 – Titolo Internazionale IBF Superleggeri 2025 – Charly Metonyekpon vs Jose Rivas
- 23:07 – Arigatoni
Scherma
- 16:30 – Campionato Nazionale Gold e Silver, Cadetti Giovani e Assoluti a Riccione – Diretta su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV
Tennis
- 13:00 – ATP Masters 1000 Madrid, quarti di finale: Casper Ruud vs Alexander Blockx – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno; streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV
- Non prima delle 16:00 – WTA 1000 Madrid, semifinali: Hailey Baptiste vs Mirra Andreeva – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno; streaming su SuperTenniX, SkyGo e NOW
- Non prima delle 20:00 – ATP Masters 1000 Madrid, quarti di finale: Flavio Cobolli vs Alexander Zverev – Diretta tv su Sky Sport Tennis; streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV
- Non prima delle 21:30 – WTA 1000 Madrid, semifinali: Marta Kostyuk vs Anastasia Potapova – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis; streaming su SuperTenniX, SkyGo e NOW
Ciclismo
- 10:40 – Giro di Turchia, quinta tappa Patara-Kemer (180,7 km) – Streaming dalle 13:30 su Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN
- 13:20 – Giro di Romandia, seconda tappa Rue-Vucherens (173,1 km) – Streaming dalle 15:30 su Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN
Curling
- 10:00 – Mondiali doppio misto: Italia-Corea del Sud e altre 4 partite – Streaming su The Curling Channel
- 14:00 – Mondiali doppio misto: 5 partite – Streaming su The Curling Channel
- 19:00 – Mondiali doppio misto: Italia-Scozia e altre 4 partite – Streaming su The Curling Channel
Tennistavolo
- 11:00 – Mondiali a squadre, fase 1B: Italia-Austria (uomini) e Italia-Croazia (donne) – Streaming su YouTube World Table Tennis
Squash
- 13:00 – Europei a squadre femminili Seconda Divisione, Pool B: Italia-Irlanda – Streaming su esfsquash.tv
Basket
- 19:45 – Eurolega: Fenerbahce vs Zalgiris – Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su SkyGo, NOW e EuroLeague TV
- 20:00 – Eurolega: Olympiacos vs Monaco – Diretta tv su Sky Sport Max; streaming su SkyGo, NOW e EuroLeague TV
- 20:45 – Eurolega: Valencia vs Panathinaikos – Streaming su EuroLeague TV
Volley
- 20:30 – Superlega, gara-1 finale playoff: Perugia vs Civitanova – Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay, DAZN e VBTV
Hockey su ghiaccio
- 20:30 – Amichevole: Gran Bretagna vs Italia – Streaming su fisg.tv
Calcio
- 21:00 – Europa League, semifinale d’andata: Nottingham Forest vs Aston Villa – Diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K; streaming su SkyGo e NOW
- 21:00 – Europa League, semifinale d’andata: Braga vs Friburgo – Diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 253; streaming su SkyGo e NOW
- 21:00 – Conference League, semifinale d’andata: Shakhtar vs Crystal Palace – Diretta tv su Sky Sport Mix e Sky Sport 254; streaming su SkyGo e NOW
- 21:00 – Conference League, semifinale d’andata: Rayo Vallecano vs Strasburgo – Diretta tv su Sky Sport 255; streaming su SkyGo e NOW
- 21:00 – Diretta Gol Europa League e Conference League – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 251; streaming su SkyGo e NOW