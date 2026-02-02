Ciclismo su pista: bronzo per l’inseguimento a squadre donne

Arriva un’altra medaglia per l’Italia agli Europei di ciclismo su pista in corso a Konya.

Protagoniste questa volta le azzurre dell’inseguimento a squadre femminile, capaci di conquistare un prestigioso bronzo al termine di una giornata combattuta e di altissimo livello tecnico.

Italia a podio, Gran Bretagna da record del Mondo

L’Italia agguanta un bellissimo terzo posto superando la Francia nella corsa al bronzo. Le azzurre, schierate con Martina Venturelli, Elisa Balsamo, Letizia Paternoster e Sara Sanarin, sono riuscite ad imporsi con autorità.

Dopo una prima parte più equilibrata, da metà gara in poi il quartetto azzurro ha preso il controllo della sfida, costruendo un vantaggio netto nonostante qualche piccola sbavatura nel finale.

Il crono di 4’09”961 ha certificato una prestazione solida e meritata, che vale il terzo posto europeo.

La competizione è stata impreziosita dal livello elevatissimo delle squadre in gara: la Gran Bretagna ha conquistato l’oro stabilendo il nuovo record del mondo, davanti alla Germania, seconda al traguardo.

Per l’Italia, però, il bronzo rappresenta un risultato di valore, che conferma la crescita del movimento femminile su pista.

Dopo la medaglia conquistata nella giornata precedente dagli uomini nella Team Sprint, anche le donne portano l’Italia sul podio. Nella serata di ieri, infatti, Matteo Bianchi, Mattia Predomo e Stefano Minuta avevano chiuso al terzo posto nello sprint a squadre maschile, stabilendo anche il nuovo primato nazionale con il tempo di 42.285.

Delusione per Paternoster e Bianchi, due quarti posti

La seconda giornata di gare ha regalato anche qualche nota amara per i colori azzurri. Letizia Paternoster ha sfiorato il podio nell’eliminazione, chiudendo al quarto posto alle spalle della belga Lotte Kopecky, della francese Victoire e della tedesca Lea Lin Teutenberg.

Quarta posizione anche per Matteo Bianchi nel chilometro da fermo: l’azzurro ha fermato il cronometro su 58.860, risultando solo quarto preceduto dal britannico Joseph Truman (57.541), dal francese Etienne Oliviero e dal ceco David Peterka. Settimo posto per l’altro italiano in gara, Fabio Del Medico. Nella corsa a punti maschile successo per il tedesco Tim Torn Teutenberg, davanti al danese Conrad Haugsted e al belga Jasper De Buyst; settimo l’azzurro Juan David Sierra.

Si è invece fermata ai quarti di finale la prova di Miriam Vece nella velocità femminile, sconfitta con un netto 2-0 dalla britannica Sophie Capewell. Ma il bilancio azzurro a Konya resta comunque positivo.

