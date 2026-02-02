ACI, Rally della Val d’Orcia: le novità e le date del 2026

Il Rally della Val d’Orcia torna protagonista in Italia, nella provincia di Siena. L’edizione 2026 sarà rinnovata nella forma e ricca di contenuti.

L’appuntamento, organizzato da Radicofani Motorsport, è in programma da venerdì 10 a domenica 12 aprile e sarà valido sia per il Campionato Italiano Rally Terra sia per il Campionato Italiano Rally Terra Storico.

Spettacolo a Siena: le novità del Rally 2026

Il Rally della Val d’Orcia si conferma come una tappa fondamentale del calendario degli appassionati nel 2026. La manifestazione conferma tradizione e spettacolo, offrendo al pubblico il fascino degli sterrati toscani e il confronto diretto tra vetture moderne e storiche.

Ma come sarà organizzata questa edizione? Radicofani resterà il cuore pulsante dell’evento, con il quartier generale attorno al quale si svilupperà un percorso che coinvolgerà anche i comuni di San Casciano dei Bagni e Sarteano. Tra le principali novità dell’edizione 2026 spicca l’ingresso di Cetona, nuovo sterrato attraversato dalla gara, a testimonianza di un progetto che continua a crescere.

Il percorso proporrà una prova speciale completamente inedita e si articolerà su circa 100 chilometri di tratti cronometrati, per un totale complessivo di circa 410 chilometri. Un tracciato pensato per esaltare le doti di guida dei piloti e regalare grande spettacolo ai tifosi.

Le iscrizioni apriranno venerdì 6 marzo e si chiuderanno venerdì 3 aprile, segnando ufficialmente l’inizio del conto alla rovescia verso uno degli appuntamenti di riferimento del rally su terra in Italia.

Rally della Val d’Orcia 2026: la doppia classifica

A difendere il successo ottenuto nella scorsa edizione del Rally sarà Paolo Andreucci, vincitore assoluto del Rally della Val d’Orcia 2025 al volante della Citroën C3 Rally2 del team H-Sport, condivisa con il copilota Rudy Briani.

Il pluricampione garfagnino conquistò il primo posto dopo la prima prova speciale della domenica, facendo valere la profonda conoscenza della vettura equipaggiata con pneumatici MRF Tyres.

Nel Rally Storico, invece, il successo andò a Valter Pierangioli, che insieme a Federica Del Sordo portò al vertice la Ford Sierra Cosworth al termine di sette prove speciali.

