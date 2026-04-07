Ciclismo, Giro dei Paesi Baschi: vince Paul Seixas che stacca tutti in salita

Paul Seixas si prende tappa e primo posto in classifica, la Francia ha trovato un nuovo idolo?

Ciclismo, Giro dei Paesi Baschi: Dominio in Solitaria per Paul Seixas nella Seconda Tappa

Il diciannovenne francese Paul Seixas, portacolori della Decathlon CMA CGM Team, ha conquistato la seconda frazione del Giro dei Paesi Baschi, con arrivo sul traguardo di Cuevas de Mendukilo.

Con un’azione netta e prolungata, il ciclista francese ha trovato la sua quarta vittoria stagionale, infliggendo distacchi considerevoli ai diretti inseguitori e ponendo una solida ipoteca sulla classifica generale della corsa a tappe.

Lo scatto decisivo è arrivato sulle rampe del Gran Premio della Montagna di San Miguel de Aralar. Durante l’ascesa, Seixas è stato autore di un’accelerazione decisiva che ha progressivamente sgranato il gruppo dei favoriti. Constatata l’impossibilità degli avversari di mantenere lo stesso ritmo, il leader ha proseguito l’azione in solitaria, aumentando il proprio margine di vantaggio fino alla linea di arrivo.

Queste le parole di Seixas dopo la gara: “Oggi ho seguito esattamente il piano della squadra, ammetto che era un po’ ambizioso ma ho attaccato prima di quanto avevamo deciso, ma sentivo che quello era il momento perfetto. Dopo circa 2 minuti mi sono un po’ pentito ma ho cercato di spingere il più possibile fino all’arrivo“.

Con il primo posto fuori discussione, la gara si è trasformata in un duello tattico per l’assegnazione delle restanti posizioni sul podio. Nelle fasi conclusive del percorso, un drappello ristretto di inseguitori si è ricompattato prima dello strappo finale. La volata per la seconda posizione è stata regolata dal danese Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), che ha tagliato il traguardo accumulando un ritardo di un 1 minuti e 23 secondi rispetto al vincitore. Il terzo gradino del podio è stato occupato dallo sloveno Primoz Roglic, della Red Bull – BORA.

Male gli italiani in gara

A ridosso del podio sono arrivati il belga Cian Uijtdebroeks (Movistar Team), giunto quarto, e il britannico Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike), in quinta posizione. Tra le delusioni di giornata c’è Isaac del Toro. Del Toro ha mostrato evidenti difficoltà, concludendo la propria prova solamente in 11esima piazza. Nessun italiano è riuscito a inserirsi nel gruppo di testa o ad arrivare nelle prime posizioni nell’ordine d’arrivo.

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