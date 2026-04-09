Ciclismo, Giro dei Paesi Baschi: tappa ad Aranburu, Seixas sempre primo

Giro dei Paesi Baschi, la tappa di oggi va ad Aranburu. Paul Seixas consolida la leadership della classifica generale.

Giro dei Paesi Baschi: Alex Aranburu vince la quarta tappa a Galdakao, peccato per Scaroni

La quarta frazione del Giro dei Paesi Baschi si è conclusa sul traguardo di Galdakao con l’affermazione di Alex Aranburu. Il portacolori della Cofidis ha sfruttato un’ottima progressione sull’impegnativo strappo finale e si è assicurato la vittoria. Alle sue spalle si sono classificati il norvegese Tobias Halland Johannesen, ciclista della Uno-X Mobility, con un ritardo di quattro secondi, e l’italiano Christian Scaroni del team XDS Astana, giunto a 6 secondi di distanza dopo aver temporaneamente riagganciato la testa della corsa nell’ultimo chilometro.

La gara è stata caratterizzata da tanto fermento, sin dai primi chilometri. La fasi iniziali della corsa hanno portato alla formazione di una fuga ben nutrita, composta da circa trenta unità. Dagli attaccanti è partito l’attacco solitario dello statunitense Brandon McNulty. L’atleta della UAE Team Emirates ha mantenuto la prima posizione transitando in solitaria sul Gran Premio della Montagna di Unbe, conservando un margine di 2 minuti a 50 chilometri dall’arrivo, per poi essere definitivamente ripreso dal gruppo tra le ascese di Elorritzueta e Legina.

Il ricongiungimento ha innescato un ulteriore frazionamento del gruppo e una nuova fase della tappa. A 10 chilometri dalla conclusione, Aranburu ha sferrato l’attacco decisivo, trovando la pronta risposta di Johannesen. Nonostante lo sforzo profuso da Scaroni per chiudere il divario negli ultimi mille metri, lo scatto finale dello spagnolo si è rivelato decisivo. Quarta piazza per Ion Izagirre, giunto a sette secondi dal compagno di squadra.

La classifica generale: Seixas ha la corsa in pungo

Per quanto riguarda la classifica generale, la maglia gialla Paul Seixas ha ulteriormente rafforzato la propria posizione di testa. Il ciclista francese della Decathlon CMA CGM Team, dopo aver neutralizzato un tentativo di allungo di Primoz Roglic in salita, ha incrementato il vantaggio in classifica durante la discesa di oggi.

Seixas ha tagliato il traguardo in ottava posizione a quattordici secondi dal vincitore, in questo modo ha guadagnato ulteriori 20 secondi sui diretti avversari.

Attualmente, il leader della classifica vanta un vantaggio di due minuti e diciannove secondi su Roglic e di due minuti e ventotto secondi su Florian Lipowitz, entrambi penalizzati da una gestione tattica imperfetta nel tratto in discesa.

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