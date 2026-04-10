Ciclismo, Giro dai Paesi Baschi: Paul Seixas centra il terzo successo di tappa

Paul Seixas continua a dominare in Belgio. Il ciclista francese vince anche la quinta tappa.

Giro dei Paesi Baschi 2026: terzo successo per Paul Seixas nella 5a aappa di Eibar

La quinta frazione del Giro dei Paesi Baschi 2026, sviluppatasi nella località di Eibar, ha certificato l’attuale dominio di Paul Seixas. Il giovane ciclista transalpino ha centrato la sua terza vittoria in questa edizione della competizione, consolidando in maniera inequivocabile il primato in classifica generale e compiendo un passo fondamentale verso la conquista del suo primo successo assoluto in una corsa a tappe.

Seixas ormai imprendibile, vittoria decisiva

La tappa di oggi è stata caratterizzata da diversi e prolungati tentativi di fuga. L’azione promossa inizialmente da Baptiste Veistroffer si è successivamente allargata, portando al comando un folto drappello di corridori composto da circa 30 atleti. Il gruppo principale ha tuttavia gestito le distanze, negando il margine necessario ai battistrada per arrivare da soli al traguardo.

Grazie ad un’andatura elevatissima, imposta dalle formazioni dei favoriti, il distacco con a testa della corsa è stata annullata, trasformando precocemente la tappa di oggi in uno scontro diretto tra i primi della classifica generale.

Il momento decisivo della gara è arrivato sulle pendenze del Gran Premio della Montagna di Urkaregi.

L’accelerazione improvvisa del tedesco Florian Lipowitz ha frammentato irreparabilmente il gruppo, trovando l’immediata e unica risposta del leader Seixas. I due corridori hanno rapidamente staccato il gruppo, collaborando verso il traguardo e accumulando un vantaggio incolmabile per i diretti inseguitori.

L’epilogo della frazione è arrivato in volata, in cui Seixas (portacolori del team Decathlon CMA CGM) ha imposto la propria supremazia sul ciclista della Red Bull – BORA – hansgrohe.

Il podio di giornata è stato completato dallo spagnolo Javier Romo, che ha regolato allo sprint il primo gruppo di inseguitori, giunto all’arrivo con un ritardo cronometrico superiore al minuto rispetto alla coppia di testa.

La tappa di oggi aumenta il vantaggio di Seixas in classifica generale e certifica il suo ottimo stato di forma in vista dei prossimi appuntamenti di aprile e maggio.

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