Ciclismo femminile: Balsamo domina in Belgio, da domani parte il Giro di Gran Bretagna

Il ciclismo femminile italiano festeggia il netto successo di Elisa Balsamo sulle strade belghe, mentre la stagione proseguirà domani con il Giro di Gran Bretagna femminile.

Il graffio di Balsamo alla Egmont Cycling Race

Elisa Balsamo c’è. La 28enne piemontese in forza alla Lidl-Trek ha conquistato la 4 edizione della corsa di un giorno di livello 1.1, imponendosi di forza sul traguardo di Zottegem. Dopo aver letto alla perfezione un tracciato tecnico di 130 km, indurito da 15 strappi e 5 settori in pavé da non sottovalutare, la campionessa del mondo del 2021 ha capitalizzato il perfetto lavoro della compagna di squadra Lucinda Brand per lanciare la volata vincente.

Niente da fare per la belga Hélène Hesters e per la danese Solbjoerk Minke Anderson, mentre Erja Giulia Bianchi è 7a al traguardo. Con questa prestazione l’azzurra incamera la 37 affermazione da professionista, succedendo alla connazionale Martina Alzini nell’albo d’oro. La ciclista torna ad alzare le braccia al cielo a un paio di mesi di distanza dalle 4 vittorie di tappa centrate al Giro d’Italia, smaltendo così le fatiche del Tour de France dove non era andata oltre la seconda piazza nella 2 frazione. Per la Balsamo ora un po’ di riposo visto che non prenderà parte al Giro inglese da domani.

Tutto pronto per la sfida del Tour of Britain

Il grande calendario World Tour volge ora lo sguardo all’undicesima edizione del Giro di Gran Bretagna, corsa in partenza mercoledì 19 agosto dalla località di Cockermouth. Il gruppo affronterà un totale di 636.2 km distribuiti su 5 tappe prive di grandi asperità, con l’arrivo finale previsto per domenica 23 agosto a Royal Leamington Spa.

Senza una vera tappa regina e con pochissimi Gran Premi della Montagna collocati a inizio frazione, le altimetrie andranno a premiare le specialiste degli sprint. Saranno fondamentali i traguardi pianeggianti di Blackpool durante la 2 giornata e di Hay on Wire per la 4 frazione. Solo la 3 tappa offrirà un arrivo con tracciato all’insù e strappi insidiosi.

Il pronostico per succedere a Ally Wollaston vede favorita Lorena Wiebes, reduce da 2 acuti e dalla maglia verde al Tour, pronta al duello interno alla SD Worx-Protime con Lotte Kopecky.

Come detto non ci sarà la Balsamo, grande essente con la Voz. Da monitorare la spagnola Paula Blasi e la polacca Kasia Niewiadoma. L’Italia però crede nelle volate Chiara Consonni ed Eleonora Camilla Gasparrini.

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