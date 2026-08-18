Calciomercato: Juve scatenata, due colpi dal Milan? Offerta per Kean

Il mercato estivo della massima serie si infiamma. Juve e Milan pronte a completare la rosa, Napoli e Roma lavorano per accontentare Allegri e Gasperini.

Il valzer dei milioni: Juventus e Milan sbloccano il mercato

La Juventus blinda la retroguardia con un doppio innesto fondamentale. Il club bianconero ha ufficializzato gli acquisti di Jhon Lucumi e Guglielmo Vicario. Il centrale colombiano arriva dal Bologna per 20 milioni di euro più bonus, legandosi alla società fino al 2030. Tra i pali sbarca l’ex Tottenham in prestito gratuito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro, più 2 di bonus. I bianconeri monitorano intanto Fikayo Tomori e Youssouf Fofana, possibili partenti dal Milan.

I rossoneri rispondono accogliendo Diego Moreira. L’esterno offensivo atterra a Linate dallo Strasburgo per 45 milioni di euro, oltre a 20 milioni di bonus legati agli obiettivi. In uscita, la dirigenza rossonera frena sul prestito di Christopher Nkunku al Lipsia. Sull’asse lombardo-toscano, il Como incassa la chiusura totale della Fiorentina per Moise Kean. I viola hanno rifiutato una proposta da 30 milioni di euro, divisa tra 5 milioni per il prestito e 25 milioni per l’obbligo di riscatto, base d’asta 40 milioni-

Roma scatenata e Napoli vicino a completare l’organico, Icardi difficile per la Lazio

Ma è la giornata della Roma, che ha definito l’acquisizione di Rodrigo Mora dal Porto per 25 milioni di euro. I portoghesi mantengono il 50 per cento sulla futura rivendita, ma i giallorossi possono annullare la clausola pagando ulteriori 25 milioni di euro. Il giocatore è sbarcato a Ciampino per la firma. Sull’altra sponda del Tevere, la Lazio corteggia Mauro Icardi. L’argentino valuta il progetto sportivo, costringendo i biancocelesti a sondare Andrea Pinamonti come alternativa, mentre per la difesa l’obiettivo primario resta Josip Sutalo.

Spostandosi in Campania, a Napoli visite mediche per Costantino Favasuli, che arriverà in prestito oneroso da 1 milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 6,2 milioni più 1 milione di bonus. Accordo chiuso anche per Benoit Badiashile dal Chelsea: l’operazione si basa su un prestito da 3 milioni di euro e diritto di riscatto a 27 milioni. In uscita, gli azzurri spingono Cyril Ngonge verso Monza, mentre il Genoa si assicura Evan Ferguson in prestito dal Brighton.

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