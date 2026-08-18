Cricket, Italia perfetta in Tanzania: cinque vittorie su cinque e primo posto nella Challenge League B

Gli azzurri chiudono imbattuti la tappa di Dar es Salaam battendo anche la Tanzania per 8 wickets. Decisivo Akash Waduwalage con 5 wickets: Italia già qualificata alla fase successiva verso il Mondiale 2027.
Cinque partite, cinque vittorie e primo posto nel girone. L’Italia del cricket chiude nel migliore dei modi la tappa di Dar es Salaam della ICC Men’s Cricket World Cup Challenge League B 2024-26, superando anche la Tanzania padrona di casa per 8 wickets.
Gli azzurri completano così un percorso senza sconfitte e lasciano la Tanzania con la certezza del primo posto nella Challenge League B e dell’accesso alla fase successiva del cammino di qualificazione alla ICC Men’s Cricket World Cup 2027.
Waduwalage domina contro la Tanzania
Alla University of Dar es Salaam, la Tanzania viene fermata a 142 runs in 37.3 overs.
Il grande protagonista della prima parte dell’incontro è Akash Waduwalage, autore di una prova determinante con la palla: 5 wickets concedendo appena 21 runs in 9.3 overs.
Una prestazione che gli vale il riconoscimento di Player of the Match e permette all’Italia di indirizzare subito la sfida.
L’Italia chiude l’inseguimento a 143/2
Una volta al batting, la Nazionale guidata da John Davison gestisce senza particolari difficoltà il target fissato dai padroni di casa.
L’Italia raggiunge infatti quota 143/2 in 25.5 overs, completando l’inseguimento con due soli wickets persi e conquistando così il successo per 8 wickets.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Cinque vittorie su cinque a Dar es Salaam
La vittoria contro la Tanzania completa una tappa impeccabile per gli azzurri, capaci di imporsi in tutte le cinque partite disputate.
L’Italia ha battuto nell’ordine Bahrain, Uganda, Singapore, Hong Kong, China e Tanzania, chiudendo imbattuta l’appuntamento di Dar es Salaam.
Un rendimento che ha consentito agli azzurri di assicurarsi il primo posto nella ICC Men’s Cricket World Cup Challenge League B e la conseguente qualificazione alla fase successiva del percorso verso il Mondiale del 2027.
Tanzania-Italia, il risultato
Tanzania 142 (37.3) – Italia 143/2 (25.5)
Italia vince per 8 wickets
Player of the Match: Akash Waduwalage – 5/21 (9.3)
Si chiude così una trasferta da incorniciare per l’Italia, che conferma i propri progressi nel panorama internazionale e compie un altro passo importante nel lungo cammino verso la ICC Men’s Cricket World Cup 2027.