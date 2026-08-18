Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, programma completo: gare su Rai e Italia Team TV con tecnologia Sportface TV

Dal 20 agosto al 3 settembre la Puglia ospita la 20ª edizione della manifestazione: 32 discipline, 26 Comitati Olimpici e 3.854 atleti. L’Italia schiera 498 partecipanti. Diretta tv Rai e streaming su RaiPlay e Italia Team TV, con Sportface TV partner tecnologico della copertura del Coni.

La Puglia si prepara a diventare il centro dello sport mediterraneo. I Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 riportano la manifestazione in Italia per la quarta volta nella storia, coinvolgendo 14 città tra le aree di Taranto, Bari, Brindisi e Lecce. Il programma ufficiale si svilupperà fino al 3 settembre, con le prime partite di pallavolo e la cerimonia inaugurale già giovedì 20 agosto.

Saranno coinvolti 26 Comitati Olimpici Nazionali, 32 discipline e 3.854 atlete e atleti. L’Italia avrà la delegazione più numerosa con 498 partecipanti, tra i quali quattro campioni olimpici: Gianmarco Tamberi e Filippo Tortu nell’atletica, Diana Bacosi e Gabriele Rossetti nel tiro a volo. Tortu sarà inoltre portabandiera insieme alla pugile Irma Testa.

Di seguito il programma completo giorno per giorno. Tutti gli orari sono espressi in ora italiana.

Giovedì 20 agosto

Pallavolo

Girone B: KOS-GRE, uomini (ore 12.00)

Girone A: TUN-ALG, uomini (ore 14.00)

Girone B: ESP-EGY, uomini (ore 15.00)

Girone B: MKD-TUR, donne (ore 17.00)

Girone A: ITA-BIH, donne (ore 18.00)

Girone A: ITA-POR, uomini (ore 18.00)

Girone B: KOS-GRE, donne (ore 20.00)

Cerimonia di apertura

Cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026 (ore 20.00)

Venerdì 21 agosto

Canoa/Kayak

MK2 500m, uomini, batterie (ore 09.00)

WK1 500m, donne, batterie (ore 09.35)

MK1 1000m, uomini, batterie (ore 10.00)

Pallavolo

Girone B: ALG-KOS, donne (ore 11.00)

Girone A: FRA-SRB, uomini (ore 12.00)

Girone A: SRB-EGY, donne (ore 14.00)

Sabato 22 agosto

Badminton

Turni di qualificazione L32-L16, doppio misto (ore 09.00)

Bocce

Raffa, 1° turno di qualificazione doppio, uomini e donne (ore 08.00)

Petanque, 1° turno di qualificazione tiro di precisione, uomini e donne (ore 08.00)

Raffa, 2° turno di qualificazione doppio, uomini e donne (ore 10.30)

Petanque, 2° turno di qualificazione tiro di precisione, uomini e donne (ore 10.30)

Raffa, 1° turno di qualificazione singolo, uomini e donne (ore 13.00)

Petanque, 1° turno di qualificazione doppio, uomini e donne (ore 13.00)

Lyonnaise, 1° turno di qualificazione tiro progressivo, uomini e donne (ore 15.45)

Lyonnaise, 2° turno di qualificazione tiro progressivo, uomini e donne (ore 17.45)

Lyonnaise, 1° turno di qualificazione tiro di precisione, uomini e donne (ore 19.45)

Calcio

Girone B: ALG-KOS, uomini (ore 10.30)

Girone A: MAR-TUR, uomini (ore 21.00)

Girone A: TUN-MKD, uomini (ore 21.00)

Girone B: ITA-ALB, uomini (ore 21.00)

Canoa/Kayak

MK2 500m, uomini, semifinale (ore 09.00)

WK1 500m, donne, semifinale (ore 09.15)

MK1 1000m, uomini, semifinale (ore 09.30)

Ciclismo

Cronometro individuale donne, finale (ore 11.00)

Cronometro individuale uomini, finale (ore 13.00)

Lotta

Greco-Romana 60-67-77-87-97 kg, uomini, turni eliminatori (ore 10.30)

Greco-Romana 60-67-77-87-97 kg, uomini, semifinali (ore 17.00)

Nuoto

50m farfalla, uomini e donne, batterie (ore 09.00)

400m stile libero, uomini e donne, batterie (ore 09.00)

200m dorso, uomini e donne, batterie (ore 09.00)

100m rana, uomini e donne, batterie (ore 09.00)

1500m stile libero, batteria lenta donne (ore 09.00)

50m farfalla, uomini e donne, finali (ore 18.00)

400m stile libero, uomini e donne, finali (ore 18.00)

200m dorso, uomini e donne, finali (ore 18.00)

100m rana, uomini e donne, finali (ore 18.00)

1500m stile libero, donne, finali (ore 18.00)

Padel

Coppie, 1° turno uomini (ore 09.30)

Coppie, 1° turno donne (ore 09.30)

Coppie miste, 1° turno (ore 18.00)

Pallamano

MKD-GRE, donne, fase a gironi (ore 11.00)

KOS-ALG, donne, fase a gironi (ore 15.00)

ITA-TUN, donne, fase a gironi (ore 20.00)

Pallavolo

Girone B: GRE-ALG, donne (ore 11.00)

Girone A: POR-ALG, uomini (ore 14.00)

Girone B: KOS-ESP, uomini (ore 17.00)

Girone A: TUN-ITA, uomini (ore 20.00)

Pugilato

-51/-54/-57/-60/-65/-70/-75 kg, donne, qualificazioni (ore 14.00)

-55/-60/-65/-70/-80/-90/+90 kg, uomini, qualificazioni (ore 18.00)

Scherma

Sciabola uomini, tabellone da 16 (ore 13.00)

Sciabola donne, tabellone da 16 (ore 13.50)

Sciabola uomini, tabellone da 8 (ore 14.50)

Sciabola donne, tabellone da 8 (ore 15.10)

Sciabola uomini e donne, tabellone da 4 (ore 15.40)

Sciabola uomini e donne, finali (ore 17.00)

Taekwondo

-58 kg, -68 kg uomini, turni preliminari (ore 10.00)

-49 kg, -57 kg donne, turni preliminari (ore 10.00)

-58 kg, -68 kg uomini, turni preliminari e quarti (ore 15.00)

-49 kg, -57 kg donne, turni preliminari e quarti (ore 15.00)

-58 kg, -68 kg uomini, semifinali e finali (ore 19.00)

-49 kg, -57 kg donne, semifinali e finali (ore 19.00)

Tiro a volo

Skeet giorno 1, 75 piattelli, uomini e donne, qualificazione (ore 10.00)

Domenica 23 agosto

Badminton

Doppio misto, quarti (ore 09.00)

Doppio misto, semifinali (ore 13.00)

Doppio misto, finali (ore 17.00)

Bocce

Raffa, 2° turno qualificazione singolo, uomini e donne (ore 08.00)

Petanque, 2° turno qualificazione doppio, uomini e donne (ore 08.30)

Raffa, 3° turno qualificazione singolo, uomini e donne (ore 10.30)

Petanque, 3° turno qualificazione doppio, uomini e donne (ore 11.30)

Raffa, 3° turno qualificazione doppio, uomini e donne (ore 13.00)

Lyonnaise, 2° turno qualificazione tiro di precisione, uomini e donne (ore 15.45)

Petanque, quarti tiro di precisione, uomini e donne (ore 16.30)

Lyonnaise, semifinali tiro progressivo, uomini e donne (ore 19.00)

Lyonnaise, semifinali tiro di precisione, uomini e donne (ore 20.30)

Calcio

Girone A: ESP-POR, donne (ore 21.00)

Girone B: ITA-SLO, donne (ore 21.00)

Canoa/Kayak

WC1 200m donne, finale (ore 09.00)

MK2 500m uomini, finale (ore 09.10)

WK2 500m donne, finale (ore 09.20)

MK1 1000m e MC1 1000m uomini, finale (ore 11.30)

WK1 500m donne, finale (ore 11.45)

Lotta

Greco-Romana, ripescaggi (ore 10.00)

Lotta Libera 57-65-74-86-97-125 kg uomini, eliminatorie (ore 10.30)

Lotta Libera uomini, semifinali (ore 17.00)

Greco-Romana uomini, finali (ore 18.00)

Nuoto

50m dorso, 100m farfalla, 200m stile libero e 200m rana uomini e donne, batterie (ore 09.00)

4x100m mista mixed, batterie (ore 09.00)

800m stile libero uomini, batteria lenta (ore 09.00)

Finali delle stesse specialità dalle ore 18.00

Padel

Coppie uomini e donne, 1° turno (ore 09.30)

Coppie miste, 1° turno (ore 18.00)

Pallamano

TUN-GRE uomini (ore 11.00)

ALG-CYP uomini (ore 15.00)

EGY-POR uomini (ore 17.30)

ITA-KOS uomini (ore 20.00)

Pallavolo

SRB-BIH donne (ore 11.00)

FRA-POR uomini (ore 14.00)

EGY-KOS uomini (ore 17.00)

SRB-TUN uomini (ore 20.00)

Pugilato

Qualificazioni donne (ore 14.00)

Qualificazioni uomini (ore 18.00)

Scherma

Spada uomini, tabellone da 16 (ore 12.10)

Spada donne, tabellone da 16 (ore 13.10)

Spada uomini, tabellone da 8 (ore 14.10)

Spada donne, tabellone da 8 (ore 14.45)

Spada uomini e donne, tabellone da 4 (ore 15.30)

Finali (ore 17.00)

Taekwondo

-80 e +80 kg uomini, preliminari (ore 10.00)

-67 e +67 kg donne, preliminari (ore 10.00)

Preliminari e quarti (ore 15.00)

Semifinali e finali (ore 19.00)

Tiro a volo

Skeet giorno 2, 50 piattelli, qualificazione (ore 10.00)

Skeet donne, finale (ore 13.00)

Skeet uomini, finale (ore 14.45)

Lunedì 24 agosto

Badminton

Singolare uomini/donne, L32 (ore 09.00)

Bocce

Raffa, quarti doppio uomini e donne (ore 08.00)

Petanque, semifinale doppio uomini e donne (ore 08.30)

Raffa, semifinale doppio uomini e donne (ore 10.30)

Raffa, quarti singolo uomini e donne (ore 13.00)

Lyonnaise, finali bronzo tiro progressivo (ore 15.30)

Lyonnaise e Petanque, finali bronzo tiro di precisione (ore 18.00)

Calcio

MAR-TUN uomini (ore 10.30)

ITA-ALG uomini (ore 21.00)

TUR-MKD uomini (ore 21.00)

ALB-KOS uomini (ore 21.00)

Ciclismo

Corsa in linea donne, finale (ore 09.00)

Corsa in linea uomini, finale (ore 13.00)

Lotta

Lotta Libera uomini, ripescaggi (ore 10.00)

Lotta Libera donne, eliminatorie (ore 10.30)

Lotta Libera donne, semifinali (ore 17.00)

Lotta Libera uomini, finali (ore 18.00)

Nuoto

100m stile libero, 50m rana e 400m misti uomini e donne, batterie (ore 09.00)

800m stile libero donne, batteria lenta (ore 09.00)

Finali dalle ore 18.00

Padel

Coppie uomini e donne, 2° turno (ore 09.30)

Pallamano

GRE-KOS donne (ore 15.00)

TUN-MKD donne (ore 17.30)

ALG-ITA donne (ore 20.00)

Pallavolo

KOS-MKD donne (ore 11.00)

ALG-FRA uomini (ore 12.00)

ALG-TUR donne (ore 14.00)

GRE-ESP uomini (ore 15.00)

EGY-ITA donne (ore 17.00)

EGY-TUR uomini (ore 18.00)

Pugilato

Quarti donne (ore 14.00)

Quarti uomini (ore 18.00)

Scherma

Fioretto uomini, tabellone da 16 (ore 12.10)

Fioretto donne, tabellone da 16 (ore 13.10)

Fioretto uomini, tabellone da 8 (ore 14.10)

Fioretto donne, tabellone da 8 (ore 14.45)

Semifinali (ore 15.30)

Finali (ore 17.00)

Martedì 25 agosto

Badminton

Singolare uomini/donne, L16 (ore 09.00)

Quarti di finale (ore 15.00)

Bocce

Finali bronzo Raffa singolo e Petanque doppio (ore 08.30)

Raffa singolo uomini, finale oro (ore 09.45)

Raffa singolo donne, finale oro (ore 11.00)

Petanque tiro di precisione uomini, finale oro (ore 11.30)

Raffa doppio, finali bronzo (ore 12.15)

Petanque tiro precisione donne, finale oro (ore 13.00)

Raffa doppio uomini, finale oro (ore 13.30)

Raffa doppio donne, finale oro (ore 14.45)

Lyonnaise tiro progressivo uomini, finale oro (ore 16.00)

Lyonnaise tiro progressivo donne, finale oro (ore 17.15)

Lyonnaise tiro precisione uomini e Petanque doppio uomini, finali oro (ore 18.30)

Lyonnaise tiro precisione donne, finale oro (ore 19.45)

Petanque doppio donne, finale oro (ore 20.30)

Calcio

ESP-MAR donne (ore 21.00)

SLO-KOS donne (ore 21.00)

Ginnastica ritmica

Concorso generale individuale donne, 1ª suddivisione cerchio e palla (ore 10.00)

2ª suddivisione clavette e nastro (ore 15.00)

Lotta

Lotta Libera donne, ripescaggi (ore 18.00)

Finali (ore 19.00)

Nuoto

200m misti, 50m stile libero, 200m farfalla e 100m dorso uomini e donne, batterie (ore 09.00)

1500m stile libero uomini, batteria lenta (ore 09.00)

Finali dalle ore 18.00

Padel

Doppio misto, ottavi (ore 09.30)

Doppio uomini e donne, ottavi (ore 13.00)

Pallamano

KOS-EGY uomini (ore 11.00)

CYP-TUN uomini (ore 15.00)

ALG-GRE uomini (ore 17.30)

ITA-POR uomini (ore 20.00)

Pallavolo

POR-SRB uomini (ore 11.00)

TUR-KOS uomini (ore 14.00)

FRA-TUN uomini (ore 17.00)

ITA-ALG uomini (ore 20.00)

Pugilato

Quarti donne (ore 14.00)

Quarti uomini (ore 18.00)

Tennis

1/16 singolare uomini e donne (ore 10.00)

1/8 doppio uomini e donne (ore 14.00)

Tiro a volo

Trap giorno 1, 75 piattelli, uomini e donne, qualificazione (ore 09.00)

Mercoledì 26 agosto

Badminton

Semifinali singolare uomini/donne (ore 09.00)

Finali (ore 16.00)

Calcio

TUR-TUN uomini (ore 10.30)

MKD-MAR uomini (ore 10.30)

ALG-ALB uomini (ore 21.00)

KOS-ITA uomini (ore 21.00)

Ginnastica ritmica

Finale concorso generale individuale donne (ore 15.00)

Nuoto pinnato

50m apnea donne (10.00), 50m bipinne donne (10.06), 100m superficie uomini (10.12), 100m bipinne uomini (10.18), 200m superficie donne (10.24), 200m bipinne donne (10.32), 400m superficie uomini (10.40), 400m bipinne uomini (10.52), 4x100m superficie mista (11.04), tutte in batteria.

Finali dalle 18.00 alle 19.33 nelle stesse specialità.

Padel

Coppie miste, quarti (ore 10.00)

Coppie donne, quarti (ore 13.00)

Coppie uomini, quarti (ore 13.00)

Pallamano

MKD-ALG donne (ore 15.00)

GRE-TUN donne (ore 17.30)

KOS-ITA donne (ore 20.00)

Pallavolo

GRE-EGY uomini (ore 11.00)

TUR-KOS donne (ore 14.00)

GRE-MKD donne (ore 17.00)

ITA-SRB donne (ore 20.00)

Pugilato

Semifinali donne (ore 14.00)

Semifinali uomini (ore 18.00)

Tennis

1/16 singolare uomini e donne (ore 10.00)

1/8 doppio misto (ore 14.00)

Tennistavolo

Evento a squadre uomini e donne, 1ª fase (ore 10.00 e 17.00)

Tiro a volo

Trap giorno 2, qualificazione (ore 09.00)

Finale donne (ore 13.00)

Finale uomini (ore 14.45)

Tiro con l’arco

Qualificazioni individuali, eliminatorie individuali e a squadre uomini/donne (ore 09.00)

Tiro sportivo

Carabina donne, qualificazioni (ore 10.15)

Finale (ore 13.30)

Giovedì 27 agosto

Badminton

Doppio uomini/donne, L32-L16 (ore 09.00)

Calcio

POR-MAR donne (ore 21.00)

KOS-ITA donne (ore 21.00)

Nuoto pinnato

Batterie dalle 10.00: 50m apnea uomini, 50m bipinne uomini, 100m superficie donne, 100m bipinne donne, 200m superficie uomini, 200m bipinne uomini, 400m superficie donne, 400m bipinne donne, 4x50m bipinne mista.

Finali dalle 18.00 alle 19.33.

Padel

Coppie miste, semifinali (ore 10.00)

Coppie donne, semifinali (ore 13.00)

Coppie uomini, semifinali (ore 16.00)

Pallamano

GRE-CYP uomini (ore 11.00)

TUN-ALG uomini (ore 15.00)

POR-KOS uomini (ore 17.30)

EGY-ITA uomini (ore 20.00)

Pallavolo

BIH-EGY donne (ore 11.00)

MKD-ALG donne (ore 14.00)

TUR-GRE donne (ore 17.00)

TUR-GRE uomini (ore 20.00)

Pugilato

Finali donne (ore 14.00)

Finali uomini (ore 18.00)

Tennis

Ottavi singolare uomini e donne e quarti doppio uomini e donne (ore 16.00)

Tennistavolo

Evento a squadre, 1ª fase (ore 10.00)

Quarti (ore 17.00)

Tiro a volo

Trap squadre miste, qualificazione (ore 10.00)

Finale (ore 14.45)

Tiro con l’arco

Eliminatorie individuali e a squadre miste (ore 09.00)

Tiro sportivo

Pistola uomini, qualificazioni (ore 10.15)

Finale (ore 13.30)

Vela

ILCA 6, ILCA 7, IQFOIL uomini e donne (ore 14.00)

Venerdì 28 agosto

Badminton

Doppi uomini/donne: quarti (09.00), semifinali (14.00), finali (17.00)

Calcio

Semifinali uomini (ore 10.30 e 21.00)

Judo

Eliminatorie donne -48/-52/-57 kg e uomini -60/-66/-73/-81 kg (ore 09.00)

Finali (ore 16.00)

Padel

Finali bronzo mixed (10.00), donne (12.00), uomini (14.00)

Finali oro mixed (16.00), donne (18.00), uomini (20.00)

Pallamano

KOS-TUN donne (15.00)

ALG-GRE donne (17.30)

ITA-MKD donne (20.00)

Pallanuoto

SLO-SRB uomini (16.00)

MNE-GRE uomini (17.30)

ITA-BIH uomini (19.00)

TUR-ESP uomini (20.30)

Pallavolo

ALG-SRB uomini (11.15)

TUN-POR uomini (14.00)

ESP-TUR uomini (17.00)

ITA-FRA uomini (20.00)

Sport rotellistici

Maratona pattinaggio donne (16.00)

Maratona pattinaggio uomini (18.00)

Tennis

Ottavi singolare uomini e donne, quarti doppio misto (ore 16.00)

Tennistavolo

Semifinali a squadre uomini/donne (10.00)

Finale donne (16.00)

Finale uomini (18.30)

Tiro con l’arco

Finali a squadre uomini e donne, miste e individuali (ore 09.30)

Tiro sportivo

Carabina uomini, qualificazioni (10.00)

Finale (13.30)

Vela

ILCA 6, ILCA 7, IQFOIL uomini e donne (ore 11.00)

Sabato 29 agosto

Basket 3×3

Fase eliminatoria uomini e donne (ore 10.00 e 15.45)

Calcio

Semifinali donne (ore 10.30 e 21.00)

Judo

Eliminatorie donne -63/-70/-78/+78 kg e uomini -90/-100/+100 kg (09.00)

Finali (16.00)

Pallamano

Classificazione uomini (11.00 e 15.00)

Semifinali uomini (17.30 e 20.00)

Pallanuoto

FRA-BIH uomini (17.30)

TUR-ITA uomini (19.00)

Pallavolo

Semifinali donne (11.00 e 14.00)

Semifinali uomini (17.00 e 20.00)

Tennis

Quarti singolare uomini e donne, semifinali doppio uomini, donne e misto (ore 16.00)

Tennistavolo

Doppio misto: primi turni (10.00), quarti (17.00), semifinali (18.00), finale (19.00)

Tiro sportivo

Pistola donne, qualificazioni (10.15)

Finale (13.30)

Triathlon

Gara uomini (16.45)

Gara donne (18.30)

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Domenica 30 agosto

Atletica

100 ostacoli donne, batterie (17.30)

Martello uomini, finale (17.35)

Asta donne, finale (17.45)

110 ostacoli uomini, qualificazioni (17.50)

100 donne, batterie (18.10)

100 uomini, batterie (18.25)

Lungo uomini, finale (18.45)

800 donne, batterie (18.50)

Giavellotto uomini, finale (19.05)

800 uomini, batterie (19.20)

5000 donne, finale (19.30)

100 donne, finale (19.55)

100 uomini, finale (20.05)

4×400 mista, finale (20.20)

Basket 3×3

Fase eliminatoria (10.00 e 16.10)

Calcio

Finale bronzo uomini (10.00)

Finale oro uomini (19.00)

Equitazione

Gara a squadre, 1° turno (18.00) e 2° turno (20.45)

Ginnastica artistica

Qualificazioni e classifica a squadre donne: 1ª suddivisione (10.00), 2ª (14.00), 3ª (17.00)

Judo

Squadre miste, eliminatorie (12.30) e finale (16.00)

Pallamano

TUN-ALG donne (15.00)

MKD-KOS donne (17.30)

ITA-GRE donne (20.00)

Pallanuoto

SLO-GRE uomini (16.00)

SRB-MNE uomini (17.30)

ITA-FRA uomini (19.00)

BIH-ESP uomini (20.30)

Pallavolo

Finale bronzo donne (11.00)

Finale bronzo donne (14.00)

Finale oro donne (17.00)

Finale oro uomini (20.00)

Tennis

Semifinali singolare uomini e donne, finali doppio uomini, donne e misto (ore 16.00)

Tennistavolo

Singolari uomini e donne, turni preliminari (10.00 e 17.00)

Tiro sportivo

Squadra mista carabina, qualificazioni dalle 10.00, finale alle 13.30

Vela

ILCA 6, ILCA 7, IQFOIL uomini e donne (11.00)

Lunedì 31 agosto

Atletica

400 donne, batterie (17.30)

Alto donne, finale (17.45)

400 uomini, batterie (17.50)

Disco uomini, finale (18.00)

Lungo donne, finale (18.10)

100 ostacoli donne, finale (18.15)

110 ostacoli uomini, finale (18.30)

800 donne, finale (18.45)

800 uomini, finale (19.00)

Peso donne, finale (19.05)

10.000 donne, finale (19.15)

4×100 donne, finale (20.00)

4×100 uomini, finale (20.15)

Basket 3×3

Quarti uomini e donne (17.30)

Calcio

Finale bronzo donne (10.30)

Finale oro donne (19.00)

Canottaggio

Batterie W1x (09.00), M1x (09.20), LW1x (09.40), LM1x (10.00), preliminare W2x (10.20), batterie M2x (10.30), preliminare LW2x (10.50), batterie Mix2x (12.30), preliminare LMix2x (12.50)

Ginnastica artistica

Qualificazioni e classifica a squadre uomini: 1ª suddivisione (14.00), 2ª (17.30)

Pallamano

7°/8° posto uomini (11.00)

5°/6° posto uomini (15.00)

Finale bronzo uomini (17.30)

Finale oro uomini (20.00)

Pallanuoto

ESP-FRA uomini (17.30)

BIH-TUR uomini (19.00)

Sollevamento pesi

53 kg donne (10.00)

65 kg uomini (13.00)

61 kg donne (16.00)

Tennis

Finale singolare uomini e donne (18.00)

Tennistavolo

Singolari uomini e donne, preliminari (10.00 e 17.00)

Tiro sportivo

Squadra mista pistola, qualificazioni dalle 10.00, finale 13.30

Triathlon

Staffetta mista (18.00)

Vela

ILCA 6, ILCA 7, IQFOIL uomini e donne (11.00)

Martedì 1° settembre

Atletica

400 ostacoli donne, batterie (17.50)

Triplo donne, finale (18.00)

Peso uomini, finale (18.05)

400 ostacoli uomini, batterie (18.10)

200 donne, batterie (18.30)

Giavellotto donne, finale (18.45)

200 uomini, batterie (18.50)

Alto uomini, finale (18.55)

1500 uomini, finale (19.15)

400 donne, finale (19.30)

400 uomini, finale (19.40)

3000 siepi donne, finale (19.50)

5000 uomini, finale (20.10)

Basket 3×3

Semifinale donne (16.50)

Semifinale uomini (17.50)

Finali bronzo (18.50)

Finali oro (20.00)

Canottaggio

Finali B W1x, M1x, LM1x (09.00)

Finali A W1x, M1x, LW1x, LM1x (09.30)

Finali Mix2x, LMix2x (12.25)

Equitazione

Gara individuale 1° turno (18.00), 2° turno (20.00)

Ginnastica artistica

Finale concorso generale donne (10.30)

Finale concorso generale uomini (17.00)

Karate

Kumite -50 e -55 kg donne, qualificazioni (09.00)

-60 e -67 kg uomini, qualificazioni (11.00)

Finali -50 (13.00), -55 (13.15), -60 (13.45), -67 (14.00)

Kumite -61 e -68 kg donne, qualificazioni (16.00)

-75 kg uomini, qualificazioni (18.00)

Finali -61 (19.00), -68 (19.15), -75 (19.30)

Pallamano

5°/6° donne (15.00)

Finale bronzo donne (17.30)

Finale oro donne (20.00)

Pallanuoto

MNE-SLO uomini (16.00)

GRE-SRB uomini (17.30)

ITA-ESP uomini (19.00)

FRA-TUR uomini (20.30)

Skateboard

Street donne, preliminari (17.00)

Street uomini, preliminari (20.00)

Sollevamento pesi

75 kg uomini (10.00)

69 kg donne (13.00)

85 kg uomini (16.00)

Tennistavolo

Singolari uomini e donne, 2ª fase (10.00 e 17.00)

Vela

ILCA 6, ILCA 7, IQFOIL uomini e donne (11.00)

Mercoledì 2 settembre

Atletica

Martello donne, finale (17.00)

200 donne, finale (17.30)

200 uomini, finale (17.45)

Asta uomini, finale (17.50)

3000 siepi uomini, finale (18.00)

Triplo uomini, finale (18.05)

Disco donne, finale (18.10)

400 ostacoli donne, finale (18.15)

400 ostacoli uomini, finale (18.30)

1500 donne, finale (18.45)

1500 uomini, finale (19.00)

10.000 uomini, finale (19.15)

4×100 mista, finale (20.10)

4×400 donne, finale (20.25)

4×400 uomini, finale (20.40)

Canottaggio

Finale B M2x (09.00)

Finali A W2x, M2x, LW2x, LM2x (09.10)

Ginnastica artistica

Finali dalle 10.30: volteggio donne, corpo libero uomini, cavallo con maniglie uomini, parallele asimmetriche donne, anelli uomini.

Finali dalle 18.00: volteggio uomini, trave donne, parallele pari uomini, corpo libero donne, sbarra uomini.

Karate

Kumite -84 e +84 kg uomini, qualificazioni (09.00)

+68 kg donne, qualificazioni (11.00)

Finali -84 (12.00), +68 donne (12.15), +84 uomini (12.30)

Pallanuoto

Classificazione 3A-4B (13.00)

Classificazione 3B-4A (14.30)

Semifinali (16.00 e 17.30)

Skateboard

Street donne, finale (18.00)

Street uomini, finale (19.45)

Sollevamento pesi

77 kg donne (10.00)

95 kg uomini (13.00)

110 kg uomini (16.00)

Tennistavolo

Quarti donne (15.00), quarti uomini (16.00), semifinali donne (17.00), semifinali uomini (18.00), finale donne (19.00), finale uomini (20.00)

Vela

ILCA 6, ILCA 7, IQFOIL uomini e donne, medal race (11.00)

Giovedì 3 settembre

Atletica

Mezza maratona uomini e donne, finale (ore 08.30)

Pallanuoto

7°/8° posto uomini (09.00)

5°/6° posto uomini (10.30)

Finale bronzo uomini (12.00)

Finale oro uomini (13.30)

Cerimonia di chiusura

Cerimonia di chiusura dei Giochi del Mediterraneo 2026 (ore 20.00)

Giochi del Mediterraneo 2026: dove vederli in tv e streaming

Le gare dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 saranno trasmesse in Italia in chiaro dalla Rai, con copertura su Rai 2 e Rai Sport. Lo streaming sarà disponibile su RaiPlay e Italia Team TV del Coni.

Sportface TV è partner tecnologico della copertura streaming realizzata dal Coni attraverso Italia Team TV, mettendo a disposizione la propria infrastruttura per l’acquisizione dei flussi, la gestione della programmazione e la distribuzione multipiattaforma dei contenuti.

Il programma potrà essere soggetto a variazioni.