Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, programma completo: gare su Rai e Italia Team TV con tecnologia Sportface TV

Dal 20 agosto al 3 settembre la Puglia ospita la 20ª edizione della manifestazione: 32 discipline, 26 Comitati Olimpici e 3.854 atleti. L’Italia schiera 498 partecipanti. Diretta tv Rai e streaming su RaiPlay e Italia Team TV, con Sportface TV partner tecnologico della copertura del Coni.
La Puglia si prepara a diventare il centro dello sport mediterraneo. I Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 riportano la manifestazione in Italia per la quarta volta nella storia, coinvolgendo 14 città tra le aree di Taranto, Bari, Brindisi e Lecce. Il programma ufficiale si svilupperà fino al 3 settembre, con le prime partite di pallavolo e la cerimonia inaugurale già giovedì 20 agosto.
Saranno coinvolti 26 Comitati Olimpici Nazionali, 32 discipline e 3.854 atlete e atleti. L’Italia avrà la delegazione più numerosa con 498 partecipanti, tra i quali quattro campioni olimpici: Gianmarco Tamberi e Filippo Tortu nell’atletica, Diana Bacosi e Gabriele Rossetti nel tiro a volo. Tortu sarà inoltre portabandiera insieme alla pugile Irma Testa.
Di seguito il programma completo giorno per giorno. Tutti gli orari sono espressi in ora italiana.
Giovedì 20 agosto
Pallavolo
Girone B: KOS-GRE, uomini (ore 12.00)
Girone A: TUN-ALG, uomini (ore 14.00)
Girone B: ESP-EGY, uomini (ore 15.00)
Girone B: MKD-TUR, donne (ore 17.00)
Girone A: ITA-BIH, donne (ore 18.00)
Girone A: ITA-POR, uomini (ore 18.00)
Girone B: KOS-GRE, donne (ore 20.00)
Cerimonia di apertura
Cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026 (ore 20.00)
Venerdì 21 agosto
Canoa/Kayak
MK2 500m, uomini, batterie (ore 09.00)
WK1 500m, donne, batterie (ore 09.35)
MK1 1000m, uomini, batterie (ore 10.00)
Pallavolo
Girone B: ALG-KOS, donne (ore 11.00)
Girone A: FRA-SRB, uomini (ore 12.00)
Girone A: SRB-EGY, donne (ore 14.00)
Sabato 22 agosto
Badminton
Turni di qualificazione L32-L16, doppio misto (ore 09.00)
Bocce
Raffa, 1° turno di qualificazione doppio, uomini e donne (ore 08.00)
Petanque, 1° turno di qualificazione tiro di precisione, uomini e donne (ore 08.00)
Raffa, 2° turno di qualificazione doppio, uomini e donne (ore 10.30)
Petanque, 2° turno di qualificazione tiro di precisione, uomini e donne (ore 10.30)
Raffa, 1° turno di qualificazione singolo, uomini e donne (ore 13.00)
Petanque, 1° turno di qualificazione doppio, uomini e donne (ore 13.00)
Lyonnaise, 1° turno di qualificazione tiro progressivo, uomini e donne (ore 15.45)
Lyonnaise, 2° turno di qualificazione tiro progressivo, uomini e donne (ore 17.45)
Lyonnaise, 1° turno di qualificazione tiro di precisione, uomini e donne (ore 19.45)
Calcio
Girone B: ALG-KOS, uomini (ore 10.30)
Girone A: MAR-TUR, uomini (ore 21.00)
Girone A: TUN-MKD, uomini (ore 21.00)
Girone B: ITA-ALB, uomini (ore 21.00)
Canoa/Kayak
MK2 500m, uomini, semifinale (ore 09.00)
WK1 500m, donne, semifinale (ore 09.15)
MK1 1000m, uomini, semifinale (ore 09.30)
Ciclismo
Cronometro individuale donne, finale (ore 11.00)
Cronometro individuale uomini, finale (ore 13.00)
Lotta
Greco-Romana 60-67-77-87-97 kg, uomini, turni eliminatori (ore 10.30)
Greco-Romana 60-67-77-87-97 kg, uomini, semifinali (ore 17.00)
Nuoto
50m farfalla, uomini e donne, batterie (ore 09.00)
400m stile libero, uomini e donne, batterie (ore 09.00)
200m dorso, uomini e donne, batterie (ore 09.00)
100m rana, uomini e donne, batterie (ore 09.00)
1500m stile libero, batteria lenta donne (ore 09.00)
50m farfalla, uomini e donne, finali (ore 18.00)
400m stile libero, uomini e donne, finali (ore 18.00)
200m dorso, uomini e donne, finali (ore 18.00)
100m rana, uomini e donne, finali (ore 18.00)
1500m stile libero, donne, finali (ore 18.00)
Padel
Coppie, 1° turno uomini (ore 09.30)
Coppie, 1° turno donne (ore 09.30)
Coppie miste, 1° turno (ore 18.00)
Pallamano
MKD-GRE, donne, fase a gironi (ore 11.00)
KOS-ALG, donne, fase a gironi (ore 15.00)
ITA-TUN, donne, fase a gironi (ore 20.00)
Pallavolo
Girone B: GRE-ALG, donne (ore 11.00)
Girone A: POR-ALG, uomini (ore 14.00)
Girone B: KOS-ESP, uomini (ore 17.00)
Girone A: TUN-ITA, uomini (ore 20.00)
Pugilato
-51/-54/-57/-60/-65/-70/-75 kg, donne, qualificazioni (ore 14.00)
-55/-60/-65/-70/-80/-90/+90 kg, uomini, qualificazioni (ore 18.00)
Scherma
Sciabola uomini, tabellone da 16 (ore 13.00)
Sciabola donne, tabellone da 16 (ore 13.50)
Sciabola uomini, tabellone da 8 (ore 14.50)
Sciabola donne, tabellone da 8 (ore 15.10)
Sciabola uomini e donne, tabellone da 4 (ore 15.40)
Sciabola uomini e donne, finali (ore 17.00)
Taekwondo
-58 kg, -68 kg uomini, turni preliminari (ore 10.00)
-49 kg, -57 kg donne, turni preliminari (ore 10.00)
-58 kg, -68 kg uomini, turni preliminari e quarti (ore 15.00)
-49 kg, -57 kg donne, turni preliminari e quarti (ore 15.00)
-58 kg, -68 kg uomini, semifinali e finali (ore 19.00)
-49 kg, -57 kg donne, semifinali e finali (ore 19.00)
Tiro a volo
Skeet giorno 1, 75 piattelli, uomini e donne, qualificazione (ore 10.00)
Domenica 23 agosto
Badminton
Doppio misto, quarti (ore 09.00)
Doppio misto, semifinali (ore 13.00)
Doppio misto, finali (ore 17.00)
Bocce
Raffa, 2° turno qualificazione singolo, uomini e donne (ore 08.00)
Petanque, 2° turno qualificazione doppio, uomini e donne (ore 08.30)
Raffa, 3° turno qualificazione singolo, uomini e donne (ore 10.30)
Petanque, 3° turno qualificazione doppio, uomini e donne (ore 11.30)
Raffa, 3° turno qualificazione doppio, uomini e donne (ore 13.00)
Lyonnaise, 2° turno qualificazione tiro di precisione, uomini e donne (ore 15.45)
Petanque, quarti tiro di precisione, uomini e donne (ore 16.30)
Lyonnaise, semifinali tiro progressivo, uomini e donne (ore 19.00)
Lyonnaise, semifinali tiro di precisione, uomini e donne (ore 20.30)
Calcio
Girone A: ESP-POR, donne (ore 21.00)
Girone B: ITA-SLO, donne (ore 21.00)
Canoa/Kayak
WC1 200m donne, finale (ore 09.00)
MK2 500m uomini, finale (ore 09.10)
WK2 500m donne, finale (ore 09.20)
MK1 1000m e MC1 1000m uomini, finale (ore 11.30)
WK1 500m donne, finale (ore 11.45)
Lotta
Greco-Romana, ripescaggi (ore 10.00)
Lotta Libera 57-65-74-86-97-125 kg uomini, eliminatorie (ore 10.30)
Lotta Libera uomini, semifinali (ore 17.00)
Greco-Romana uomini, finali (ore 18.00)
Nuoto
50m dorso, 100m farfalla, 200m stile libero e 200m rana uomini e donne, batterie (ore 09.00)
4x100m mista mixed, batterie (ore 09.00)
800m stile libero uomini, batteria lenta (ore 09.00)
Finali delle stesse specialità dalle ore 18.00
Padel
Coppie uomini e donne, 1° turno (ore 09.30)
Coppie miste, 1° turno (ore 18.00)
Pallamano
TUN-GRE uomini (ore 11.00)
ALG-CYP uomini (ore 15.00)
EGY-POR uomini (ore 17.30)
ITA-KOS uomini (ore 20.00)
Pallavolo
SRB-BIH donne (ore 11.00)
FRA-POR uomini (ore 14.00)
EGY-KOS uomini (ore 17.00)
SRB-TUN uomini (ore 20.00)
Pugilato
Qualificazioni donne (ore 14.00)
Qualificazioni uomini (ore 18.00)
Scherma
Spada uomini, tabellone da 16 (ore 12.10)
Spada donne, tabellone da 16 (ore 13.10)
Spada uomini, tabellone da 8 (ore 14.10)
Spada donne, tabellone da 8 (ore 14.45)
Spada uomini e donne, tabellone da 4 (ore 15.30)
Finali (ore 17.00)
Taekwondo
-80 e +80 kg uomini, preliminari (ore 10.00)
-67 e +67 kg donne, preliminari (ore 10.00)
Preliminari e quarti (ore 15.00)
Semifinali e finali (ore 19.00)
Tiro a volo
Skeet giorno 2, 50 piattelli, qualificazione (ore 10.00)
Skeet donne, finale (ore 13.00)
Skeet uomini, finale (ore 14.45)
Lunedì 24 agosto
Badminton
Singolare uomini/donne, L32 (ore 09.00)
Bocce
Raffa, quarti doppio uomini e donne (ore 08.00)
Petanque, semifinale doppio uomini e donne (ore 08.30)
Raffa, semifinale doppio uomini e donne (ore 10.30)
Raffa, quarti singolo uomini e donne (ore 13.00)
Lyonnaise, finali bronzo tiro progressivo (ore 15.30)
Lyonnaise e Petanque, finali bronzo tiro di precisione (ore 18.00)
Calcio
MAR-TUN uomini (ore 10.30)
ITA-ALG uomini (ore 21.00)
TUR-MKD uomini (ore 21.00)
ALB-KOS uomini (ore 21.00)
Ciclismo
Corsa in linea donne, finale (ore 09.00)
Corsa in linea uomini, finale (ore 13.00)
Lotta
Lotta Libera uomini, ripescaggi (ore 10.00)
Lotta Libera donne, eliminatorie (ore 10.30)
Lotta Libera donne, semifinali (ore 17.00)
Lotta Libera uomini, finali (ore 18.00)
Nuoto
100m stile libero, 50m rana e 400m misti uomini e donne, batterie (ore 09.00)
800m stile libero donne, batteria lenta (ore 09.00)
Finali dalle ore 18.00
Padel
Coppie uomini e donne, 2° turno (ore 09.30)
Pallamano
GRE-KOS donne (ore 15.00)
TUN-MKD donne (ore 17.30)
ALG-ITA donne (ore 20.00)
Pallavolo
KOS-MKD donne (ore 11.00)
ALG-FRA uomini (ore 12.00)
ALG-TUR donne (ore 14.00)
GRE-ESP uomini (ore 15.00)
EGY-ITA donne (ore 17.00)
EGY-TUR uomini (ore 18.00)
Pugilato
Quarti donne (ore 14.00)
Quarti uomini (ore 18.00)
Scherma
Fioretto uomini, tabellone da 16 (ore 12.10)
Fioretto donne, tabellone da 16 (ore 13.10)
Fioretto uomini, tabellone da 8 (ore 14.10)
Fioretto donne, tabellone da 8 (ore 14.45)
Semifinali (ore 15.30)
Finali (ore 17.00)
Martedì 25 agosto
Badminton
Singolare uomini/donne, L16 (ore 09.00)
Quarti di finale (ore 15.00)
Bocce
Finali bronzo Raffa singolo e Petanque doppio (ore 08.30)
Raffa singolo uomini, finale oro (ore 09.45)
Raffa singolo donne, finale oro (ore 11.00)
Petanque tiro di precisione uomini, finale oro (ore 11.30)
Raffa doppio, finali bronzo (ore 12.15)
Petanque tiro precisione donne, finale oro (ore 13.00)
Raffa doppio uomini, finale oro (ore 13.30)
Raffa doppio donne, finale oro (ore 14.45)
Lyonnaise tiro progressivo uomini, finale oro (ore 16.00)
Lyonnaise tiro progressivo donne, finale oro (ore 17.15)
Lyonnaise tiro precisione uomini e Petanque doppio uomini, finali oro (ore 18.30)
Lyonnaise tiro precisione donne, finale oro (ore 19.45)
Petanque doppio donne, finale oro (ore 20.30)
Calcio
ESP-MAR donne (ore 21.00)
SLO-KOS donne (ore 21.00)
Ginnastica ritmica
Concorso generale individuale donne, 1ª suddivisione cerchio e palla (ore 10.00)
2ª suddivisione clavette e nastro (ore 15.00)
Lotta
Lotta Libera donne, ripescaggi (ore 18.00)
Finali (ore 19.00)
Nuoto
200m misti, 50m stile libero, 200m farfalla e 100m dorso uomini e donne, batterie (ore 09.00)
1500m stile libero uomini, batteria lenta (ore 09.00)
Finali dalle ore 18.00
Padel
Doppio misto, ottavi (ore 09.30)
Doppio uomini e donne, ottavi (ore 13.00)
Pallamano
KOS-EGY uomini (ore 11.00)
CYP-TUN uomini (ore 15.00)
ALG-GRE uomini (ore 17.30)
ITA-POR uomini (ore 20.00)
Pallavolo
POR-SRB uomini (ore 11.00)
TUR-KOS uomini (ore 14.00)
FRA-TUN uomini (ore 17.00)
ITA-ALG uomini (ore 20.00)
Pugilato
Quarti donne (ore 14.00)
Quarti uomini (ore 18.00)
Tennis
1/16 singolare uomini e donne (ore 10.00)
1/8 doppio uomini e donne (ore 14.00)
Tiro a volo
Trap giorno 1, 75 piattelli, uomini e donne, qualificazione (ore 09.00)
Mercoledì 26 agosto
Badminton
Semifinali singolare uomini/donne (ore 09.00)
Finali (ore 16.00)
Calcio
TUR-TUN uomini (ore 10.30)
MKD-MAR uomini (ore 10.30)
ALG-ALB uomini (ore 21.00)
KOS-ITA uomini (ore 21.00)
Ginnastica ritmica
Finale concorso generale individuale donne (ore 15.00)
Nuoto pinnato
50m apnea donne (10.00), 50m bipinne donne (10.06), 100m superficie uomini (10.12), 100m bipinne uomini (10.18), 200m superficie donne (10.24), 200m bipinne donne (10.32), 400m superficie uomini (10.40), 400m bipinne uomini (10.52), 4x100m superficie mista (11.04), tutte in batteria.
Finali dalle 18.00 alle 19.33 nelle stesse specialità.
Padel
Coppie miste, quarti (ore 10.00)
Coppie donne, quarti (ore 13.00)
Coppie uomini, quarti (ore 13.00)
Pallamano
MKD-ALG donne (ore 15.00)
GRE-TUN donne (ore 17.30)
KOS-ITA donne (ore 20.00)
Pallavolo
GRE-EGY uomini (ore 11.00)
TUR-KOS donne (ore 14.00)
GRE-MKD donne (ore 17.00)
ITA-SRB donne (ore 20.00)
Pugilato
Semifinali donne (ore 14.00)
Semifinali uomini (ore 18.00)
Tennis
1/16 singolare uomini e donne (ore 10.00)
1/8 doppio misto (ore 14.00)
Tennistavolo
Evento a squadre uomini e donne, 1ª fase (ore 10.00 e 17.00)
Tiro a volo
Trap giorno 2, qualificazione (ore 09.00)
Finale donne (ore 13.00)
Finale uomini (ore 14.45)
Tiro con l’arco
Qualificazioni individuali, eliminatorie individuali e a squadre uomini/donne (ore 09.00)
Tiro sportivo
Carabina donne, qualificazioni (ore 10.15)
Finale (ore 13.30)
Giovedì 27 agosto
Badminton
Doppio uomini/donne, L32-L16 (ore 09.00)
Calcio
POR-MAR donne (ore 21.00)
KOS-ITA donne (ore 21.00)
Nuoto pinnato
Batterie dalle 10.00: 50m apnea uomini, 50m bipinne uomini, 100m superficie donne, 100m bipinne donne, 200m superficie uomini, 200m bipinne uomini, 400m superficie donne, 400m bipinne donne, 4x50m bipinne mista.
Finali dalle 18.00 alle 19.33.
Padel
Coppie miste, semifinali (ore 10.00)
Coppie donne, semifinali (ore 13.00)
Coppie uomini, semifinali (ore 16.00)
Pallamano
GRE-CYP uomini (ore 11.00)
TUN-ALG uomini (ore 15.00)
POR-KOS uomini (ore 17.30)
EGY-ITA uomini (ore 20.00)
Pallavolo
BIH-EGY donne (ore 11.00)
MKD-ALG donne (ore 14.00)
TUR-GRE donne (ore 17.00)
TUR-GRE uomini (ore 20.00)
Pugilato
Finali donne (ore 14.00)
Finali uomini (ore 18.00)
Tennis
Ottavi singolare uomini e donne e quarti doppio uomini e donne (ore 16.00)
Tennistavolo
Evento a squadre, 1ª fase (ore 10.00)
Quarti (ore 17.00)
Tiro a volo
Trap squadre miste, qualificazione (ore 10.00)
Finale (ore 14.45)
Tiro con l’arco
Eliminatorie individuali e a squadre miste (ore 09.00)
Tiro sportivo
Pistola uomini, qualificazioni (ore 10.15)
Finale (ore 13.30)
Vela
ILCA 6, ILCA 7, IQFOIL uomini e donne (ore 14.00)
Venerdì 28 agosto
Badminton
Doppi uomini/donne: quarti (09.00), semifinali (14.00), finali (17.00)
Calcio
Semifinali uomini (ore 10.30 e 21.00)
Judo
Eliminatorie donne -48/-52/-57 kg e uomini -60/-66/-73/-81 kg (ore 09.00)
Finali (ore 16.00)
Padel
Finali bronzo mixed (10.00), donne (12.00), uomini (14.00)
Finali oro mixed (16.00), donne (18.00), uomini (20.00)
Pallamano
KOS-TUN donne (15.00)
ALG-GRE donne (17.30)
ITA-MKD donne (20.00)
Pallanuoto
SLO-SRB uomini (16.00)
MNE-GRE uomini (17.30)
ITA-BIH uomini (19.00)
TUR-ESP uomini (20.30)
Pallavolo
ALG-SRB uomini (11.15)
TUN-POR uomini (14.00)
ESP-TUR uomini (17.00)
ITA-FRA uomini (20.00)
Sport rotellistici
Maratona pattinaggio donne (16.00)
Maratona pattinaggio uomini (18.00)
Tennis
Ottavi singolare uomini e donne, quarti doppio misto (ore 16.00)
Tennistavolo
Semifinali a squadre uomini/donne (10.00)
Finale donne (16.00)
Finale uomini (18.30)
Tiro con l’arco
Finali a squadre uomini e donne, miste e individuali (ore 09.30)
Tiro sportivo
Carabina uomini, qualificazioni (10.00)
Finale (13.30)
Vela
ILCA 6, ILCA 7, IQFOIL uomini e donne (ore 11.00)
Sabato 29 agosto
Basket 3×3
Fase eliminatoria uomini e donne (ore 10.00 e 15.45)
Calcio
Semifinali donne (ore 10.30 e 21.00)
Judo
Eliminatorie donne -63/-70/-78/+78 kg e uomini -90/-100/+100 kg (09.00)
Finali (16.00)
Pallamano
Classificazione uomini (11.00 e 15.00)
Semifinali uomini (17.30 e 20.00)
Pallanuoto
FRA-BIH uomini (17.30)
TUR-ITA uomini (19.00)
Pallavolo
Semifinali donne (11.00 e 14.00)
Semifinali uomini (17.00 e 20.00)
Tennis
Quarti singolare uomini e donne, semifinali doppio uomini, donne e misto (ore 16.00)
Tennistavolo
Doppio misto: primi turni (10.00), quarti (17.00), semifinali (18.00), finale (19.00)
Tiro sportivo
Pistola donne, qualificazioni (10.15)
Finale (13.30)
Triathlon
Gara uomini (16.45)
Gara donne (18.30)
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Domenica 30 agosto
Atletica
100 ostacoli donne, batterie (17.30)
Martello uomini, finale (17.35)
Asta donne, finale (17.45)
110 ostacoli uomini, qualificazioni (17.50)
100 donne, batterie (18.10)
100 uomini, batterie (18.25)
Lungo uomini, finale (18.45)
800 donne, batterie (18.50)
Giavellotto uomini, finale (19.05)
800 uomini, batterie (19.20)
5000 donne, finale (19.30)
100 donne, finale (19.55)
100 uomini, finale (20.05)
4×400 mista, finale (20.20)
Basket 3×3
Fase eliminatoria (10.00 e 16.10)
Calcio
Finale bronzo uomini (10.00)
Finale oro uomini (19.00)
Equitazione
Gara a squadre, 1° turno (18.00) e 2° turno (20.45)
Ginnastica artistica
Qualificazioni e classifica a squadre donne: 1ª suddivisione (10.00), 2ª (14.00), 3ª (17.00)
Judo
Squadre miste, eliminatorie (12.30) e finale (16.00)
Pallamano
TUN-ALG donne (15.00)
MKD-KOS donne (17.30)
ITA-GRE donne (20.00)
Pallanuoto
SLO-GRE uomini (16.00)
SRB-MNE uomini (17.30)
ITA-FRA uomini (19.00)
BIH-ESP uomini (20.30)
Pallavolo
Finale bronzo donne (11.00)
Finale bronzo donne (14.00)
Finale oro donne (17.00)
Finale oro uomini (20.00)
Tennis
Semifinali singolare uomini e donne, finali doppio uomini, donne e misto (ore 16.00)
Tennistavolo
Singolari uomini e donne, turni preliminari (10.00 e 17.00)
Tiro sportivo
Squadra mista carabina, qualificazioni dalle 10.00, finale alle 13.30
Vela
ILCA 6, ILCA 7, IQFOIL uomini e donne (11.00)
Lunedì 31 agosto
Atletica
400 donne, batterie (17.30)
Alto donne, finale (17.45)
400 uomini, batterie (17.50)
Disco uomini, finale (18.00)
Lungo donne, finale (18.10)
100 ostacoli donne, finale (18.15)
110 ostacoli uomini, finale (18.30)
800 donne, finale (18.45)
800 uomini, finale (19.00)
Peso donne, finale (19.05)
10.000 donne, finale (19.15)
4×100 donne, finale (20.00)
4×100 uomini, finale (20.15)
Basket 3×3
Quarti uomini e donne (17.30)
Calcio
Finale bronzo donne (10.30)
Finale oro donne (19.00)
Canottaggio
Batterie W1x (09.00), M1x (09.20), LW1x (09.40), LM1x (10.00), preliminare W2x (10.20), batterie M2x (10.30), preliminare LW2x (10.50), batterie Mix2x (12.30), preliminare LMix2x (12.50)
Ginnastica artistica
Qualificazioni e classifica a squadre uomini: 1ª suddivisione (14.00), 2ª (17.30)
Pallamano
7°/8° posto uomini (11.00)
5°/6° posto uomini (15.00)
Finale bronzo uomini (17.30)
Finale oro uomini (20.00)
Pallanuoto
ESP-FRA uomini (17.30)
BIH-TUR uomini (19.00)
Sollevamento pesi
53 kg donne (10.00)
65 kg uomini (13.00)
61 kg donne (16.00)
Tennis
Finale singolare uomini e donne (18.00)
Tennistavolo
Singolari uomini e donne, preliminari (10.00 e 17.00)
Tiro sportivo
Squadra mista pistola, qualificazioni dalle 10.00, finale 13.30
Triathlon
Staffetta mista (18.00)
Vela
ILCA 6, ILCA 7, IQFOIL uomini e donne (11.00)
Martedì 1° settembre
Atletica
400 ostacoli donne, batterie (17.50)
Triplo donne, finale (18.00)
Peso uomini, finale (18.05)
400 ostacoli uomini, batterie (18.10)
200 donne, batterie (18.30)
Giavellotto donne, finale (18.45)
200 uomini, batterie (18.50)
Alto uomini, finale (18.55)
1500 uomini, finale (19.15)
400 donne, finale (19.30)
400 uomini, finale (19.40)
3000 siepi donne, finale (19.50)
5000 uomini, finale (20.10)
Basket 3×3
Semifinale donne (16.50)
Semifinale uomini (17.50)
Finali bronzo (18.50)
Finali oro (20.00)
Canottaggio
Finali B W1x, M1x, LM1x (09.00)
Finali A W1x, M1x, LW1x, LM1x (09.30)
Finali Mix2x, LMix2x (12.25)
Equitazione
Gara individuale 1° turno (18.00), 2° turno (20.00)
Ginnastica artistica
Finale concorso generale donne (10.30)
Finale concorso generale uomini (17.00)
Karate
Kumite -50 e -55 kg donne, qualificazioni (09.00)
-60 e -67 kg uomini, qualificazioni (11.00)
Finali -50 (13.00), -55 (13.15), -60 (13.45), -67 (14.00)
Kumite -61 e -68 kg donne, qualificazioni (16.00)
-75 kg uomini, qualificazioni (18.00)
Finali -61 (19.00), -68 (19.15), -75 (19.30)
Pallamano
5°/6° donne (15.00)
Finale bronzo donne (17.30)
Finale oro donne (20.00)
Pallanuoto
MNE-SLO uomini (16.00)
GRE-SRB uomini (17.30)
ITA-ESP uomini (19.00)
FRA-TUR uomini (20.30)
Skateboard
Street donne, preliminari (17.00)
Street uomini, preliminari (20.00)
Sollevamento pesi
75 kg uomini (10.00)
69 kg donne (13.00)
85 kg uomini (16.00)
Tennistavolo
Singolari uomini e donne, 2ª fase (10.00 e 17.00)
Vela
ILCA 6, ILCA 7, IQFOIL uomini e donne (11.00)
Mercoledì 2 settembre
Atletica
Martello donne, finale (17.00)
200 donne, finale (17.30)
200 uomini, finale (17.45)
Asta uomini, finale (17.50)
3000 siepi uomini, finale (18.00)
Triplo uomini, finale (18.05)
Disco donne, finale (18.10)
400 ostacoli donne, finale (18.15)
400 ostacoli uomini, finale (18.30)
1500 donne, finale (18.45)
1500 uomini, finale (19.00)
10.000 uomini, finale (19.15)
4×100 mista, finale (20.10)
4×400 donne, finale (20.25)
4×400 uomini, finale (20.40)
Canottaggio
Finale B M2x (09.00)
Finali A W2x, M2x, LW2x, LM2x (09.10)
Ginnastica artistica
Finali dalle 10.30: volteggio donne, corpo libero uomini, cavallo con maniglie uomini, parallele asimmetriche donne, anelli uomini.
Finali dalle 18.00: volteggio uomini, trave donne, parallele pari uomini, corpo libero donne, sbarra uomini.
Karate
Kumite -84 e +84 kg uomini, qualificazioni (09.00)
+68 kg donne, qualificazioni (11.00)
Finali -84 (12.00), +68 donne (12.15), +84 uomini (12.30)
Pallanuoto
Classificazione 3A-4B (13.00)
Classificazione 3B-4A (14.30)
Semifinali (16.00 e 17.30)
Skateboard
Street donne, finale (18.00)
Street uomini, finale (19.45)
Sollevamento pesi
77 kg donne (10.00)
95 kg uomini (13.00)
110 kg uomini (16.00)
Tennistavolo
Quarti donne (15.00), quarti uomini (16.00), semifinali donne (17.00), semifinali uomini (18.00), finale donne (19.00), finale uomini (20.00)
Vela
ILCA 6, ILCA 7, IQFOIL uomini e donne, medal race (11.00)
Giovedì 3 settembre
Atletica
Mezza maratona uomini e donne, finale (ore 08.30)
Pallanuoto
7°/8° posto uomini (09.00)
5°/6° posto uomini (10.30)
Finale bronzo uomini (12.00)
Finale oro uomini (13.30)
Cerimonia di chiusura
Cerimonia di chiusura dei Giochi del Mediterraneo 2026 (ore 20.00)
Giochi del Mediterraneo 2026: dove vederli in tv e streaming
Le gare dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 saranno trasmesse in Italia in chiaro dalla Rai, con copertura su Rai 2 e Rai Sport. Lo streaming sarà disponibile su RaiPlay e Italia Team TV del Coni.
Sportface TV è partner tecnologico della copertura streaming realizzata dal Coni attraverso Italia Team TV, mettendo a disposizione la propria infrastruttura per l’acquisizione dei flussi, la gestione della programmazione e la distribuzione multipiattaforma dei contenuti.
Il programma potrà essere soggetto a variazioni.