Cincinnati 2026, Errani-Fernandez agli ottavi nel doppio: battute Korpatsch-Webley Smith

Esordio vincente per la romagnola e la canadese nel Wta 1000 dell’Ohio: successo in due set per 6-2, 7-6(2). Al prossimo turno sfida a Hao-Ching Chan e Maya Joint.

Sara Errani avanza nel tabellone di doppio del Wta 1000 di Cincinnati. La 39enne romagnola, in coppia con la canadese Leylah Fernandez, ha superato il primo turno conquistando l’accesso agli ottavi di finale.

Errani, numero 9 del ranking mondiale di specialità, e Fernandez, 23enne di Montreal e numero 66 in doppio, hanno battuto la tedesca Tamara Korpatsch e la britannica Emily Webley-Smith con il punteggio di 6-2, 7-6(2).

Errani-Fernandez, esordio vincente a Cincinnati

La coppia italo-canadese ha indirizzato subito il match aggiudicandosi nettamente il primo set per 6-2.

Più combattuta la seconda frazione, decisa soltanto al tie-break. Errani e Fernandez hanno però preso il controllo anche nel momento decisivo, imponendosi per 7 punti a 2 e chiudendo così la partita in due set.

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Agli ottavi contro Chan e Joint

Nel prossimo turno Errani e Fernandez affronteranno la taiwanese Hao-Ching Chan e l’australiana Maya Joint.

Per l’azzurra prosegue dunque il cammino nel doppio del Cincinnati Open, con l’obiettivo di spingersi ancora più avanti nel penultimo grande appuntamento sul cemento nordamericano prima degli US Open.