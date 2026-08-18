Curtis ringrazia Sinner e punge il calcio: “Un calciatore non sarebbe mai sceso dal piedistallo”

La nuotatrice azzurra racconta i complimenti ricevuti dal numero 1 del mondo dopo gli Europei di Parigi: “Quando mi ha scritto ho urlato”. Poi la stoccata: “Sul nostro sport commenti ignoranti e arroganti”.

Sara Curtis ringrazia Jannik Sinner e lancia una frecciata al mondo del calcio. La nuotatrice azzurra, protagonista agli Europei di Parigi con l’oro e il record del mondo nei 50 dorso e il bronzo con primato italiano nei 50 stile libero, ha raccontato il rapporto nato con il numero 1 del mondo del tennis dopo i complimenti ricevuti per i suoi risultati.

Sinner non si è limitato a scriverle, ma ha anche iniziato a seguirla sui social. Un gesto che Curtis ha particolarmente apprezzato e che, nelle sue parole, diventa anche l’occasione per sottolineare la differenza di attenzione riservata agli atleti delle varie discipline.

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Curtis: “Un calciatore non sarebbe sceso dal piedistallo”

In un’intervista a La Repubblica, la nuotatrice ha parlato apertamente del comportamento di Sinner.

“Un calciatore non sarebbe mai sceso dal suo piedistallo per farmi i complimenti come ha fatto Jannik Sinner”.

Curtis ha poi riconosciuto il peso che il calcio ricopre nel panorama sportivo italiano, criticando però alcuni atteggiamenti nei confronti delle altre discipline.

“Al calcio va riconosciuto il ruolo storico e mediatico che ha, ma questo non giustifica i commenti ignoranti e arroganti fatti sulle nostre discipline”.

Il messaggio di Sinner dopo il bronzo

L’azzurra aveva già raccontato tutta la propria sorpresa per il messaggio ricevuto da Sinner subito dopo la finale dei 50 stile libero, chiusa con la medaglia di bronzo e il nuovo record italiano.

“Quando mi ha scritto per farmi i complimenti ho urlato! Non ci potevo credere”.

Un contatto nato nel segno dello sport e della reciproca stima, che potrebbe ora trasformarsi anche in un rapporto di amicizia tra due protagonisti dello sport italiano.