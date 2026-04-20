Ciclismo, Ardenne: Amstel Gold Race a Evenepoel, gli eventi della settimana

Il fine settimana del ciclismo internazionale ha incoronato Remco Evenepoel trionfatore dell’Amstel Gold Race 2026, prima prova del celebre trittico delle Ardenne disputata ieri.

Trittico delle Ardenne: Evenepoel vince a Cauberg l’Amstel Gold Race

Questa volta Remco Evenepoel non si fa sosprendere. Il campione belga della Red Bull-Bora ha gestito con assoluta lucidità la gara olandese, imponendosi in una volata a due sul traguardo del Cauberg contro il danese Mattias Skjelmose, vincitore della passata edizione e arresosi allo sprint dell’avversario.

L’azione decisiva si è concretizzata sull’ascesa del Kruisberg, dove un gruppo molto ristretto con al comando i favoriti ha neutralizzato la lunga fuga di giornata, della quale faceva parte anche un tenace Marco Frigo. Il passista vicentino, dopo aver guidato la corsa in solitaria per diversi chilometri, ha tentato un estremo e generoso allungo a ridosso dell’arrivo per conquistare almeno il podio essendo meno forte allo sprint.

Frigo però si è dovuto accontentare del decimo posto complessivo alle spalle anche del francese Benoit Cosnefroy, terzo classificato. Un risultato che non cancella sua prova da dieci in pagella.

Nell’Amstel Gold Race femminile, invece, il successo è andato alla spagnola Paula Blasi, capace di trionfare per distacco, mentre la trentina Letizia Paternoster ha confermato il suo buono stato di forma chiudendo al quarto posto.

Ardenne: mercoledì c’è la Freccia Vallone, domenica si chiude con la Liegi-Bastogne-Liegi.

Ma la settimana delle Ardenne è solo cominciata. In arrivo l’appuntamento con la Freccia Vallone, in programma mercoledì 22 aprile. Il severo tracciato belga di 208 chilometri, culminante sulle pendenze del Muro di Huy, vedrà tra i favoriti anche il giovane talento francese Paul Seixas, in formza eccezionale.

L’evento farà da preludio alla Liegi-Bastogne-Liegi di domenica 26 aprile. La quarta Classica Monumento stagionale ospiterà infatti l’attesissimo scontro diretto tra il campione del mondo Tadej Pogacar e lo stesso Evenepoel lungo il logorante percorso nelle Ardenne di quasi 260 chilometri.

In settimana anche il Tour of the Alps che prepara il Giro

Parallelamente alle competizioni nordeuropee, parte oggi in territorio austriaco anche il Tour of the Alps. La corsa a tappe euroregionale, che da Innsbruck si snoderà per tutta la settimana fino all’epilogo di Bolzano, vede il ventiduenne Giulio Pellizzari tra i favoriti per i colori italiani

La competizione transfrontaliera vedrà impegnati anche il britannico Tom Pidcock, l’australiano Michael Storer ed il nostro Domenico Pozzovivo, in un banco di prova fondamentale per il Giro di Italia in arrivo a maggio.

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