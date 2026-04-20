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Ciclismo

Ciclismo, Ardenne: Amstel Gold Race a Evenepoel, gli eventi della settimana

Antonio Lauro
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Remco Evenepoel
Belgian Remco Evenepoel of Soudal Quick-Step celebrates after winning the men's 'Brabantse Pijl' one day cycling race, 162,5km from Huizingen, Beersel to Overijse on Friday 18 April 2025. BELGA PHOTO TOM GOYVAERTS (Photo by Tom Goyvaerts/Belga/Sipa USA)

Il fine settimana del ciclismo internazionale ha incoronato Remco Evenepoel trionfatore dell’Amstel Gold Race 2026, prima prova del celebre trittico delle Ardenne disputata ieri.

Trittico delle Ardenne: Evenepoel vince a Cauberg l’Amstel Gold Race

Questa volta Remco Evenepoel non si fa sosprendere. Il campione belga della Red Bull-Bora ha gestito con assoluta lucidità la gara olandese, imponendosi in una volata a due sul traguardo del Cauberg contro il danese Mattias Skjelmose, vincitore della passata edizione e arresosi allo sprint dell’avversario.

Remco Evenepoel

Belgian Remco Evenepoel of Soudal Quick-Step celebrates after winning the men’s ‘Brabantse Pijl’ one day cycling race, 162,5km from Huizingen, Beersel to Overijse on Friday 18 April 2025. BELGA PHOTO TOM GOYVAERTS (Photo by Tom Goyvaerts/Belga/Sipa USA)

L’azione decisiva si è concretizzata sull’ascesa del Kruisberg, dove un gruppo molto ristretto con al comando i favoriti ha neutralizzato la lunga fuga di giornata, della quale faceva parte anche un tenace Marco Frigo. Il passista vicentino, dopo aver guidato la corsa in solitaria per diversi chilometri, ha tentato un estremo e generoso allungo a ridosso dell’arrivo per conquistare almeno il podio essendo meno forte allo sprint.

Frigo però si è dovuto accontentare del decimo posto complessivo alle spalle anche del francese Benoit Cosnefroy, terzo classificato. Un risultato che non cancella sua prova da dieci in pagella.

Nell’Amstel Gold Race femminile, invece, il successo è andato alla spagnola Paula Blasi, capace di trionfare per distacco, mentre la trentina Letizia Paternoster ha confermato il suo buono stato di forma chiudendo al quarto posto.

Remco Evenepoel

Belgian cyclist Remco Evenepoel pictured in action during the men’s time trial event at the Paris 2024 Olympic Games, on Saturday 27 July 2024 in Paris, France . The Games of the XXXIII Olympiad are taking place in Paris from 26 July to 11 August. The Belgian delegation counts 165 athletes in 21 sports. BELGA PHOTO JASPER JACOBS (Photo by JASPER JACOBS/Belga/Sipa USA)

Ardenne: mercoledì c’è la Freccia Vallone, domenica si chiude con la Liegi-Bastogne-Liegi.

Ma la settimana delle Ardenne è solo cominciata. In arrivo l’appuntamento con la Freccia Vallone, in programma mercoledì 22 aprile. Il severo tracciato belga di 208 chilometri, culminante sulle pendenze del Muro di Huy, vedrà tra i favoriti anche il giovane talento francese Paul Seixas, in formza eccezionale.

L’evento farà da preludio alla Liegi-Bastogne-Liegi di domenica 26 aprile. La quarta Classica Monumento stagionale ospiterà infatti l’attesissimo scontro diretto tra il campione del mondo Tadej Pogacar e lo stesso Evenepoel lungo il logorante percorso nelle Ardenne di quasi 260 chilometri.

In settimana anche il Tour of the Alps che prepara il Giro

Parallelamente alle competizioni nordeuropee, parte oggi in territorio austriaco anche il Tour of the Alps. La corsa a tappe euroregionale, che da Innsbruck si snoderà per tutta la settimana fino all’epilogo di Bolzano, vede il ventiduenne Giulio Pellizzari tra i favoriti per i colori italiani

La competizione transfrontaliera vedrà impegnati anche il britannico Tom Pidcock, l’australiano Michael Storer ed il nostro Domenico Pozzovivo, in un banco di prova fondamentale per il Giro di Italia in arrivo a maggio.

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