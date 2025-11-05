Arrivano clamorose rivelazioni su ciò che è successo quest’anno al campione di ciclismo Tadej Pogacar. E’ successo al Tour de France.

Il 2025 è stata un’annata dove il campione di ciclismo Tadej Pogacar ha realizzato una serie di grandi record, numeri sempre molto considerevoli. Vittorie sia nelle corse a tappa che in quelle di un giorno ed il ciclista sembra quasi imbattibile, al momento il dubbio è capire se qualcuno sarà in grado di impensierire o meno Tadej. Forse l’unico vero rivale del ciclista è Tadej stesso e nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni abbastanza sorprendenti.

Pogacar vicino al ritiro? Le parole sul Tour lasciano interdetti

Pogacar non molla mai e lotta fino alla fine, lo ha dimostrato in diverse gare ma molti non sanno che prima di vincere l’ultimo Tour de France il campione sloveno ha rischiato di non andare a Parigi, di non arrivare alla tappa finale e a riguardo ne ha parlato Tim Wellens, uno dei suoi gregari, che ha rivelato alcuni dettagli riguardo le sue condizioni fisiche. Attraverso i microfoni dell’Equipe il ciclista ha dato alcuni retroscena su ciò che è accaduto al Tour de France sentenziando:

“Durante la tappa verso Valence Tadej stava male e mi disse che gli faceva molto male il ginocchio” e il ciclista ha raccontato i problemi dell’uomo che si è fatto degli esami in ospedale e che era stata riscontrata un’infiammazione, cosi Wellens ha proseguito: “Stava davvero soffrendo e non eravamo sicuri che sarebbe arrivato al traguardo, ad un certo punto tutti noi pensavamo che potesse ritirarsi” ha svelato il ciclista e per fortuna Pogacar si è ripreso ed alla fine ha vinto, come ormai di consueto negli ultimi tempi.