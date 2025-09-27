Nella settima giornata di Shanghai due finali iridate chiuse in quinta posizione per l’Italia; l’otto femminile si piazza secondo in finale B, ottavo complessivo.

L’Italia lotta ma resta ai margini del podio nella settima giornata dei Mondiali Assoluti di canottaggio. A Shanghai, l’otto maschile è tornato a disputare una finale iridata dopo sette anni: Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Giuseppe Vicino, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, con Alessandra Faella al timone, hanno chiuso al quinto posto. Dopo una partenza rallentata per problemi tecnici, la barca azzurra ha tentato di ricucire lo strappo, superando la Polonia e provando a insidiare l’Australia. Alla fine l’Italia si è fermata a ridosso della top four, con l’oro all’Olanda davanti a Gran Bretagna e Stati Uniti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Delusione anche nel quattro con PR3 mix: Stanislau Livintchuk, Marco Frank, Martina Osualdini e Carolina Foresti (tim. Chiara Reto) hanno lottato fino ai 1500 metri per il bronzo, duellando con Germania e Stati Uniti. Gli azzurri hanno pagato tre secondi e mezzo di ritardo dai tedeschi, concludendo quinti dietro a Gran Bretagna, Cina, Germania e Usa.

In finale B dell’otto femminile, Stefania Gobbi, Giorgia Pelacchi, Clara Guerra, Kiri English Hawke, Silvia Terrazzi, Aisha Rocek, Elisa Mondelli e Veronica Bumbaca (tim. Emanuele Capponi) hanno chiuso al secondo posto, battute dal Canada: per loro un ottavo posto complessivo nella classifica iridata.