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Fano sorride all’Italia: sei podi azzurri nel Beach Sprint e segnali forti verso il futuro

Lorenzo De Angelis
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I risultati di Fano (canottaggio.org) - Sportface.it

A Fano l’Italia chiude con un bilancio molto positivo la seconda tappa del circuito internazionale del Trofeo Filippi di Beach Sprint, portando a casa sei podi e confermando la crescita del movimento azzurro nella specialità costiera. A illuminare la giornata sono stati soprattutto Federica Cesarini e Federico Ceccarino, vincitori nel doppio misto, ma anche Gabriele Loconsole, oro nel singolo Senior, e Silvia Messina, protagonista di una doppia medaglia di bronzo nell’Unde 19. 

Doppio misto d’oro, Loconsole firma l’impresa nel singolo Senior

Nel doppio misto Cesarini e Ceccarino hanno costruito una prova solidissima: prima il successo nei quarti contro gli inglesi Thompson- Mitchell, poi il derby italiano vinto su Maria Elena Serboni e Lucio Fugazzotto, fino alla finale dominata contro il lituani Galisanskis e Morkunaite. Per Zerboni e Fugazzotto è arrivato comunque un prezioso bronzo, ottenuto battendo la coppia austriaca Halama-Wiesinger.

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Nel singolo Senior maschile, invece, è stato Loconsole a prendersi la scena: l’azzurro del CUS Bari ha eliminato l’egizia Elkomaty nei quarti, ha approfittato del ritiro del tedesco Wolff i semifinale e poi ha superato in finale il lituano Galisanskis. A completare la festa italiana ci ha pensato ancora Ceccarino, terzo classificato nella stessa prova. 

Messina due volte sul podio, ma non mancano rimpianti e intoppi

Tra gli Under 19, Silvia Messina ha confermato il suo ottimo momento conquistando due bronzi: uno nel singolo, grazie al successo nella finale B contro l’egiziano Elbahy, e uno nel doppio misto insieme ad Andrea Scavicco Fasano, con il riscatto contro la Polonia dopo la sconfitta in semifinale contro l’Egitto.

Martin sinkovic canottaggio

Fano sorride all’Italia, ma non mancano i rimpianti (canottaggio.org) – Sportface.it

Restano anche alcuni rimpianti: Maria Elena Zerboni ha chiuso quarta nel singolo Senior femminile dopo aver eliminato Federica Cesarini per appena 26 centesimi, mentre Sciatico Fasano e Federico Munteanu si sono fermati nei quarti dell’unser 19 maschile. Da scegnalre infine il ritiro di Loconsole e Ilaria Bavazzano dal doppio per l’infortunio subito da quest’ultima durante il knock out del giorno precedente.

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