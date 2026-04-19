Fano sorride all’Italia: sei podi azzurri nel Beach Sprint e segnali forti verso il futuro

A Fano l’Italia chiude con un bilancio molto positivo la seconda tappa del circuito internazionale del Trofeo Filippi di Beach Sprint, portando a casa sei podi e confermando la crescita del movimento azzurro nella specialità costiera. A illuminare la giornata sono stati soprattutto Federica Cesarini e Federico Ceccarino, vincitori nel doppio misto, ma anche Gabriele Loconsole, oro nel singolo Senior, e Silvia Messina, protagonista di una doppia medaglia di bronzo nell’Unde 19.

Doppio misto d’oro, Loconsole firma l’impresa nel singolo Senior

Nel doppio misto Cesarini e Ceccarino hanno costruito una prova solidissima: prima il successo nei quarti contro gli inglesi Thompson- Mitchell, poi il derby italiano vinto su Maria Elena Serboni e Lucio Fugazzotto, fino alla finale dominata contro il lituani Galisanskis e Morkunaite. Per Zerboni e Fugazzotto è arrivato comunque un prezioso bronzo, ottenuto battendo la coppia austriaca Halama-Wiesinger.

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Nel singolo Senior maschile, invece, è stato Loconsole a prendersi la scena: l’azzurro del CUS Bari ha eliminato l’egizia Elkomaty nei quarti, ha approfittato del ritiro del tedesco Wolff i semifinale e poi ha superato in finale il lituano Galisanskis. A completare la festa italiana ci ha pensato ancora Ceccarino, terzo classificato nella stessa prova.

Messina due volte sul podio, ma non mancano rimpianti e intoppi

Tra gli Under 19, Silvia Messina ha confermato il suo ottimo momento conquistando due bronzi: uno nel singolo, grazie al successo nella finale B contro l’egiziano Elbahy, e uno nel doppio misto insieme ad Andrea Scavicco Fasano, con il riscatto contro la Polonia dopo la sconfitta in semifinale contro l’Egitto.

Restano anche alcuni rimpianti: Maria Elena Zerboni ha chiuso quarta nel singolo Senior femminile dopo aver eliminato Federica Cesarini per appena 26 centesimi, mentre Sciatico Fasano e Federico Munteanu si sono fermati nei quarti dell’unser 19 maschile. Da scegnalre infine il ritiro di Loconsole e Ilaria Bavazzano dal doppio per l’infortunio subito da quest’ultima durante il knock out del giorno precedente.