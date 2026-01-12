Canottaggio, al via il 2026 con la Rowing Winter Challenge sul lago di Pusiano

Dopo la Coppa Lysistrata, il canottaggio italiano entra nel vivo: a Eupilio si assegnano i primi titoli tricolori di gran fondo in singolo e due senza.

Il 2026 del canottaggio italiano comincia a prendere forma. Archiviato l’antipasto rappresentato dalla Coppa Lysistrata, disputata a Napoli nel ricordo dell’ex presidente federale Davide Tizzano e vinta dal RYCC Savoia, l’attenzione si sposta ora sul lago di Pusiano, dove nel fine settimana torna la Rowing Winter Challenge.

Pusiano al centro della scena

Sabato 17 e domenica 18 gennaio, a Eupilio, con il supporto organizzativo del Comitato Regionale Lago di Pusiano, va in scena uno degli appuntamenti più attesi della stagione invernale. La Rowing Winter Challenge rappresenta il primo vero banco di prova del nuovo anno e assegnerà anche i primi titoli italiani del 2026, quelli di gran fondo nelle specialità del singolo e del due senza.

Sabato tra gare nazionali e grandi numeri

La giornata di sabato 17 gennaio si aprirà alle ore 12.30 con la Rowing Winter Challenge valida come gara nazionale. Il programma prevede le prove sui 7.200 metri per le categorie Allievi e Cadetti, seguite da un ricco palinsesto di specialità:

singolo per Allievi C, Cadetti e Master

doppio per Under 17, Under 19, Under 23, Pesi Leggeri e Senior

quattro di coppia per Under 17, Under 19, Under 23 e Senior

otto per Under 17, Under 19 e Senior

Una giornata intensa, pensata per coinvolgere atleti di tutte le fasce d’età e categorie.

Domenica dedicata ai titoli italiani

Domenica 18 gennaio si parte invece alle 9.00. Oltre alle gare nazionali di fondo riservate ad Allievi, Cadetti, Universitari e Master, l’attenzione sarà tutta rivolta all’assegnazione dei primi titoli di campione d’Italia del 2026. In palio ci saranno le maglie tricolori di gran fondo nelle specialità di singolo e due senza, appuntamento molto sentito all’interno del movimento remiero.

Spazio anche alla Sport Terapia Integrata

Nel programma trova spazio anche la regata promozionale Sport Terapia Integrata Winter Race, che nel 2026 celebra il suo terzo anno di attività. L’esibizione è riservata agli iscritti al progetto federale di responsabilità sociale “Sport Terapia Integrata”, dedicato allo sviluppo sostenibile e all’inclusione. Le gare si svolgeranno sulla distanza di 1.000 metri, con imbarcazioni GIG a quattro vogatori con timoniere e quattro di coppia.

Il lago di Pusiano si prepara così a inaugurare ufficialmente la nuova stagione del canottaggio italiano, tra competizione, titoli tricolori e iniziative a forte valore sociale.