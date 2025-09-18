Dopo il bronzo europeo e il quinto posto in Coppa del Mondo, l’Italia torna in acqua dal 21 settembre: “Ci siamo preparate al meglio, vogliamo un piazzamento di prestigio”.

Dopo una stagione in crescita, l’otto femminile azzurro è pronto a sfidare il mondo ai Mondiali Assoluti di Shanghai. Le batterie sono in programma domenica 21 settembre alle 5:15 (ora italiana), le semifinali martedì 23 e la finale giovedì 25 alle 8:30.

A rappresentare l’Italia saranno Giorgia Pelacchi, Stefania Gobbi, Silvia Terrazzi, Clara Guerra, Elisa Mondelli, Aisha Rocek, Kiri English-Hawke e Veronica Bumbaca, con al timone Emanuele Capponi.

Le azzurre arrivano all’appuntamento dopo il bronzo europeo e il quinto posto in Coppa del Mondo, risultati che alimentano ambizioni e speranze.

“La preparazione è stata turbolenta ma in costante crescita – spiega Bumbaca – ora puntiamo a una finale in una specialità durissima come l’otto femminile”.

Sulla stessa linea Aisha Rocek: “Abbiamo lavorato molto nelle ultime settimane, le aspettative sono alte e vogliamo un piazzamento importante”.