Canottaggio, l’Italia torna alla Henley Royal Regatta dopo 9 anni: quattro equipaggi azzurri sul Tamigi

Da domani a domenica la Nazionale italiana sarà impegnata in una delle regate più antiche e prestigiose del mondo. In gara due senza femminile, quattro di coppia maschile e gli otto maschile e femminile.

La Nazionale italiana di canottaggio torna alla Henley Royal Regatta dopo nove anni di assenza. Da domani e fino a domenica, azzurre e azzurri saranno protagonisti sul Tamigi, nella cittadina inglese di Henley, in una delle competizioni più storiche e prestigiose del panorama remiero internazionale.

La regata, nata nel 1839, si disputa con la tradizionale formula a eliminazione diretta e vedrà l’Italia presentarsi con quattro equipaggi, selezionati dal direttore tecnico Antonio Colamonici.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Henley Royal Regatta, domani il debutto del due senza femminile

Le prime azzurre a scendere in acqua saranno Laura Meriano e Alice Codato nel due senza femminile. Nel 2025 le due italiane hanno chiuso al quarto posto il Mondiale nella specialità.

Il loro esordio è previsto nei quarti di finale della Hambleden Pair Challenge Cup, dove affronteranno le sudafricane Courtney Westley e Katherine Williams.

Attesa per il quattro di coppia maschile campione del mondo

Grande attenzione anche per il quattro di coppia maschile, detentore del titolo mondiale e argento olimpico. L’equipaggio formato da Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili debutterà sabato nel programma della The Queen Mother Challenge Cup.

Gli azzurri affronteranno la vincente della sfida tra Oxford Brookes/Queen’s Belfast e Leander Club.

L’avversario più insidioso sulla strada italiana potrebbe essere il Leander Club/Twickenham, equipaggio composto da Cedol Daffyd, Callum Dixon, Tobias Schröder e Rory Harris, vincitore dell’ultima prova di Coppa del Mondo a Lucerna e, per tre quarti, vicecampione mondiale a Shanghai proprio alle spalle degli azzurri.

Domenica spazio agli otto maschile e femminile

Domenica toccherà agli equipaggi dell’otto maschile e dell’otto femminile. Per l’assegnazione della The Grand Challenge Cup e della Remenham Challenge Cup, l’Italia affronterà due quotati armi britannici: rispettivamente Oxford Brookes/Leander e Leander/Molesey.

La formazione maschile sarà composta da Emanuele Gaetani Liseo, Giovanni Codato, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Matteo Lodo, Salvatore Monfrecola, Nunzio Di Colandrea e dal capovoga Giuseppe Vicino, con Alessandra Faella al timone.

L’ammiraglia femminile sarà invece formata da Clara Guerra, Alice Gnatta, Angelica Merlini, Giorgia Pelacchi, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Laura Meriano e dalla capovoga Alice Codato, con Emanuele Capponi al timone.

Il format della Henley Royal Regatta

Alla Henley Royal Regatta ogni gara si svolge con due equipaggi affiancati su un tracciato rettilineo lungo 2.112 metri, pari a un miglio e 550 iarde.

Il percorso è delimitato da due file di aste di legno galleggianti fissate a pali verticali lungo il fiume. L’attuale tracciato, il quarto nella storia della manifestazione, è stato adottato dal 1924 dopo la rimozione di una parte di Temple Island, punto di partenza della regata, e di una porzione della sponda opposta nel Berkshire.

Lungo la gara sono presenti anche due riferimenti intermedi: Remenham Barrier, dopo 636 metri, e Fawley, dopo 1046 metri.