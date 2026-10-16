SUP, Cecilia Pampinella campionessa del mondo Sprint a Sabaudia

La ventenne azzurra conquista il primo titolo iridato Senior della carriera fermando il cronometro a 28.69. Domani tornerà in acqua nella Technical Race, domenica appuntamento con la Long Distance.

Cecilia Pampinella è campionessa del mondo Sprint. Sulle acque del Lago di Paola, a Sabaudia, la ventenne azzurra conquista il primo titolo iridato Senior della carriera ai Campionati del Mondo di Stand Up Paddling.

La portacolori dell’Aeronautica Militare, già campionessa europea in carica nelle specialità Sprint, Technical e Long Distance, ha fatto registrare il miglior tempo della finale in 28.69, precedendo la portoricana Mariecarmen Rivera, tre volte campionessa del mondo, argento in 28.90, e la polacca Hanna Kaminska, bronzo in 28.96.

Pampinella: “Vincere in casa lascia senza parole”

«È incredibile – ha dichiarato Pampinella dopo il successo –. Ho cercato di pensare solo alla gara, guardavo solo la linea del traguardo e nell’ultima parte ho cercato di spingere al massimo. Fare tutto questo in un Mondiale in casa lascia senza parole. Sono super felice di aver vinto qui a Sabaudia e di aver portato in alto i colori italiani».

Per l’azzurra il Mondiale non è però ancora finito. Domani, sabato 17 ottobre, Pampinella tornerà in gara nella Technical Race, prova con partenza in linea su un percorso di 1000 metri e sei boe. Domenica 18 sarà invece impegnata nella Long Distance sui 12 chilometri, articolata su quattro giri da 3 chilometri.

Korobov vince la Sprint maschile Open

Nella finale maschile Open il titolo è andato al lituano Vadim Korobov in 23.31, davanti agli spagnoli Sergio Cantoral, secondo in 24.05, e Manuel Hoyuela, terzo in 24.38.

Tra gli italiani, Filippo Mercuriali ha chiuso al sesto posto la finale B in 24.67, mentre Tommaso Pampinella è terminato ottavo in 24.94.

Nella finale C femminile, invece, secondo posto per Bianca Scarangella in 30.95, con Laura Nitti settima in 32.48.

Le gare Junior

Tra gli Junior, Sveva Sabato ha chiuso al quinto posto in 31.54, davanti a Lisa Venturelli, sesta in 31.68. L’oro è andato alla ceca Pavlina Kankova in 30.14, davanti alla greca Ioanna Papadimitriou, seconda in 30.47, e alla spagnola Nuria Chiquero, terza in 30.93.

Claudia Postiglione si è invece imposta nella finale B femminile con il tempo di 29.64, mentre Preziosa Chiarelli ha chiuso settima in 32.40.

Tra gli uomini, Gianluca Corriero ha terminato sesto in 25.14 nella finale vinta dal rumeno Matei Barbu in 23.74, davanti al tedesco Marlon Daskiran in 23.96 e al portoghese Lourenco Viveiros in 24.14.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il programma del weekend

Nel corso delle premiazioni è stato inoltre dedicato un momento ai ragazzi e alle ragazze dell’Istituto Omnicomprensivo Giulio Cesare, impegnati come volontari durante il Campionato del Mondo. I giovani, accompagnati dalla dirigente Miriana Zannella, hanno ricevuto una mattonella della Federazione Italiana Canoa Kayak realizzata dai ragazzi del Centro Diurno Disabili Priverno.

Domani, sabato 17 ottobre, saranno assegnate le medaglie della Technical: ultime batterie dalle 8.30, semifinali dalle 12.30 e finali nel pomeriggio.

Domenica 18 ottobre gran finale con le prove della Long Distance durante la mattinata e, nel tardo pomeriggio, la cerimonia di chiusura della manifestazione.