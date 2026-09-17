Mondiali canoa polo, Italia a punteggio pieno nella prima fase: terza vittoria di fila

L’Italia non sbaglia ancora una volta e conquista la terza vittoria di fila ai Mondiali di canoa polo maschile: azzurri a punteggio pieno

L’Italia maschile di canoa polo continua a dominare la scena internazionale, conquistando la terza vittoria consecutiva ai Mondiali senior 2026 in corso a Duisburg, in Germania. Nel Gruppo D, dopo i successi iniziali contro Malesia e Svezia, gli azzurri hanno superato oggi i Paesi Bassi con un netto 6-3, chiudendo la prima fase del torneo a punteggio pieno con 9 punti.

Questo risultato straordinario garantisce agli uomini il primo posto nel raggruppamento, staccando gli olandesi, secondi a quota 6, ma anch’essi qualificati alla seconda fase, che vedrà due gironi da sei squadre ciascuna. Svezia e Malesia, invece, salutano la competizione.

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La partita è iniziata con un ritmo altissimo e una grande intensità agonistica. L’Italia ha messo subito pressione, passando in vantaggio con Alessandro Schiano Di Cola al primo minuto e cinquantotto secondi, raddoppiando poco dopo con Andrea Bertelloni.

L’Italia non sbaglia e continua a vincere ai Mondiali

Il momentaneo accorciamento di Erwin Roos non ha scalfito la tranquillità azzurra, grazie alla doppietta di Giuseppe Ruggiero che ha portato il punteggio sul 4-1. Nella ripresa, i Paesi Bassi hanno provato a riaprire l’incontro con le reti di Wessel Vroon e Dylan Tough, ma le risposte tempestive di Paolo Messina e la seconda marcatura personale di Bertelloni hanno blindato il definitivo 6-3.

Una prestazione di grande carattere e qualità che proietta l’Italia tra le grandi favorite per il titolo mondiale, confermando l’eccellente stato di forma della squadra e la solidità tattica dimostrata in ogni singola frazione di gioco complessivo.