Sport in tv oggi sabato 1° agosto: Eurpei di nuoto e Tour de France femminile, Sportface su Prime Video e Samsung TV

L’amichevole tra Manchester City e Inter e la prima tappa del Tour de France femminile guidano il programma sportivo di sabato 1° agosto. Spazio anche agli Europei di canottaggio, nuoto artistico, tuffi e mountain bike, alle semifinali della Nations League e al Rally di Finlandia. Sulla piattaforma OTT Sportface TV il Meeting Brazzale di atletica sarà trasmesso in diretta su Atletica Italiana TV, mentre prosegue la programmazione su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Il primo sabato di agosto offre una giornata particolarmente ricca, con appuntamenti in programma fin dalle prime ore della notte italiana. Il calendario comprende le semifinali dell’ATP di Los Cabos e dello Shanghai Masters di snooker, oltre alle otto prove speciali del Rally di Finlandia.

In mattinata spazio alle competizioni europee di canottaggio, nuoto artistico, tuffi e mountain bike. Nel pomeriggio comincerà il Tour de France femminile, mentre il programma calcistico propone numerose amichevoli internazionali. In campo anche le Nazionali italiane Under 18 di basket maschile e femminile.

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Sport in tv oggi, sabato 1° agosto

03.00 – BADMINTON (BWF World Tour) – Taipei Open: diretta streaming su BWF TV.

04.30 – TENNIS – ATP 250 Los Cabos, semifinali: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

07.00 – RALLY – Rally di Finlandia, otto prove speciali: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 dalle ore 11.00 alle 12.00 e su Sky Sport Arena e Sky Sport F1 dalle ore 18.00 alle 19.00; diretta streaming integrale su DAZN e su Sky Go e NOW nelle due finestre televisive.

08.00 – SNOOKER – Shanghai Masters, semifinali: diretta su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

09.00 – NUOTO ARTISTICO (Europei) – Solo free femminile, preliminari: diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV.

09.00 – VOLLEY (Nations League, semifinale) – Slovenia-Polonia: diretta streaming su DAZN e VBTV.

09.30 – GIOCHI DEL COMMONWEALTH – Nona giornata: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max; dalle ore 20.00 anche su Eurosport 1 e DAZN.

10.00 – CANOTTAGGIO (Europei) – Semifinali e finali A: diretta tv su Rai 2 dalle ore 10.30 per le finali A e, dalle ore 12.55, su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay dalle ore 10.30.

11.00 – MOUNTAIN BIKE (Europei) – Cross country maschile Junior: diretta streaming sulla pagina ufficiale di Euro MTB 2026.

11.00 – CALCIO (amichevole) – Lazio-Avellino: diretta streaming su DAZN.

11.00 – SALTO CON GLI SCI ESTIVO – Grand Prix, HS134 femminile a Wisla: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

11.00 – TRAIL RUNNING – GT World Series a Pitztal: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max; dalle ore 11.45 anche su Eurosport 2 e DAZN.

11.10 – CICLISMO – Classica di San Sebastián: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max dalle ore 15.00.

12.00 – TUFFI (Europei) – Trampolino da un metro maschile, preliminari: diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport Max; diretta streaming su RaiPlay ed European Aquatics TV.

13.00 – PADEL – Premier Padel di Pretoria, semifinali: diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go e NOW.

13.30 – VOLLEY (Nations League, semifinale) – Giappone-Stati Uniti: diretta streaming su DAZN e VBTV.

13.30 – SNOOKER – Shanghai Masters, semifinali: diretta su Eurosport 2 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

13.30 – CALCIO (amichevole) – Manchester City-Inter: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

14.00 – CICLISMO – Giro di Danimarca, quarta tappa Rudkøbing-Faaborg: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max dalle ore 15.45.

14.15 – MOUNTAIN BIKE (Europei) – Cross country femminile Junior: diretta streaming sulla pagina ufficiale di Euro MTB 2026.

14.40 – CICLISMO FEMMINILE – Tour de France, prima tappa Losanna-Losanna: diretta dalle ore 15.45 su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

15.00 – GOLF (PGA Tour) – Rocket Mortgage Classic, terzo giro: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max; dalle ore 19.00 anche su Eurosport 2 e DAZN.

16.00 – NUOTO ARTISTICO (Europei) – Finale del duo libero misto e del duo libero femminile: diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV.

16.00 – CALCIO (amichevole) – Cardiff-Roma: diretta streaming su DAZN.

16.00 – CALCIO (Premiership scozzese) – Falkirk-St. Mirren: diretta streaming su Como TV.

16.15 – MOUNTAIN BIKE (Europei) – Cross country maschile Under 23: diretta streaming sulla pagina ufficiale di Euro MTB 2026.

16.35 – MOTOCROSS (MX2) – Gran Premio delle Fiandre, qualifying race: diretta streaming su MXGP TV.

17.25 – MOTOCROSS (MXGP) – Gran Premio delle Fiandre, qualifying race: diretta streaming su MXGP TV.

17.30 – SALTO CON GLI SCI ESTIVO – Grand Prix, HS134 maschile a Wisla: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

18.00 – CALCIO (amichevole) – Real Madrid-Fiorentina: diretta streaming su DAZN.

18.00 – CALCIO (amichevole) – Saint-Étienne-Venezia: diretta streaming su DAZN.

18.00 – BASKET (Europei Under 18, semifinale) – Italia-Francia: diretta streaming sul canale YouTube della FIBA.

18.00 – BASKET FEMMINILE (Europei Under 18) – Italia-Svezia: diretta streaming sul canale YouTube della FIBA.

18.00 – MMA – UFC Fight Night 283, main event Uros Medic-Daniel Rodriguez: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

18.00 – TENNIS – WTA 250 Memphis, semifinali: diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su SuperTenniX.

18.15 – ATLETICA – Meeting Brazzale di Lonigo: diretta streaming su Atletica Italiana TV.

18.30 – CALCIO (Premiership scozzese) – Aberdeen-Hearts: diretta streaming su Como TV.

20.00 – TUFFI (Europei) – Finale del sincro femminile dalla piattaforma di dieci metri e del trampolino maschile da un metro: diretta tv su Rai 2 fino alle 20.30 e dalle 21.20 fino alla conclusione, su Rai Sport HD dalle 20.30 alle 21.20 e su Sky Sport Uno e Sky Sport Max; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV.

20.00 – TENNIS – WTA 500 Washington, semifinali: diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX.

20.30 – CALCIO (amichevole) – Leicester-Genoa: diretta streaming su DAZN.

21.25 – CALCIO (Supercoppa del Portogallo) – Porto-Torreense: diretta streaming su Como TV.

Nella notte tra sabato 1° e domenica 2 agosto

00.30 – TENNIS – ATP 500 Washington, semifinali: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Il Meeting Brazzale su Atletica Italiana TV

18.15 – Atletica Italiana TV – Diretta dell’ottava edizione del Meeting internazionale Brazzale 2026 da Lonigo. L’evento sarà trasmesso sul canale dedicato all’atletica della piattaforma OTT Sportface TV.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Il palinsesto di sabato 1° agosto propone atletica, arrampicata, ginnastica ritmica, approfondimenti, podcast e una serata dedicata al pugilato. La programmazione completa è disponibile su Sportface TV attraverso Amazon Prime Video e Samsung TV. :contentReference[oaicite:0]{index=0} :contentReference[oaicite:1]{index=1}

00.03.56 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro

00.20.42 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti

00.36.42 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Aquila e Valentina Rodini

00.52.12 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi

01.01.15 – FATE – California Dreaming – Sofia Tonelli

01.04.35 – Campionati di Società Assoluti di atletica – Finale Oro 2026 – Day 1

06.55.38 – Terza tappa di Coppa Italia di arrampicata Lead – Finali – Campitello di Fassa 2026

08.29.24 – Old But Gold – Episodio 1

08.52.42 – Old But Gold – Episodio 2

09.12.39 – INSIDE – Angelo Cito | Il presente e il futuro del taekwondo italiano

09.36.51 – INSIDE – Caterina Vacchi, vicepresidente FITRI

09.58.02 – INSIDE – Stefano Mei, presidente FIDAL

10.15.08 – INSIDE – Milano Cortina – Flavio D’Ambrosi, presidente FPI

10.32.04 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

10.42.39 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2

11.18.50 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1

11.34.28 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu

11.57.47 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti

12.13.47 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro

12.30.34 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi

12.39.37 – Campionati Italiani Assoluti e d’Insieme di ginnastica ritmica – Day 1 – Folgaria 2026

15.11.47 – All Around – International

15.25.29 – All Around

15.46.41 – Campionati Italiani Assoluti e d’Insieme di ginnastica ritmica – Day 2 – Folgaria 2026

18.27.36 – Mediterranean Games – Sea Unites Us All | Episode 1 – The Spirit of the Sea

18.55.38 – Atletica – Meeting Savona 2026

22.18.03 – Titolo Italiano dei pesi gallo 2026 – Mancosu-Foglia