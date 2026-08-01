Tiro a volo, primo weekend di agosto ricco di eventi: a Vetralla si assegnano i titoli italiani

Il calendario FITAV inaugura agosto con un fine settimana particolarmente intenso. Sabato 1° e domenica 2° agosto, oltre al Gran Premio Internazionale di Brno e al 37° Criterium del Settore Giovanile di Lonato del Garda, andranno in scena il Campionato individuale “Golden” di Compak Sporting e una nuova serie di appuntamenti dei Campionati Regionali Estivi.

A Vetralla in palio gli Scudetti del Compak Sporting

Le pedane del TAV Vetralla, in provincia di Viterbo, ospiteranno il Campionato Italiano individuale di Compal Sporting. La competizione assegnerà i titoli tricolori della stagione 2026 nelle diverse categorie e qualifiche della specialità amatoriale. La gara si svilupperà sula distanza complessiva di 200 piattelli, suddivisi equamente tra le due giornate: 100 lanci sabato e altrettanti domenica. In caso di parità nelle prime tre posizione sarà previsto un mini-barrare su cinque piattelli, eventualmente ripetuto fino alla definizione della classifica.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Ai vincitori andranno lo Scudetto e la medaglia federale, mentre secondi e terzi classificati riceveranno la medaglia FITAV. La manifestazione assegnerà inoltre punti importanti per il Ranking 2026, con i migliori di ogni categoria coinvolti anche nel barrage Top Ranking.

Cinque regioni coinvolte nei Campionati Estivi

Parallelamente proseguiranno i Campionati Regionali Estivi, distribuiti in cinque impianti di altrettante regioni. La Fossa Universale sarà protagonista al TAV Corleto Perticara, in Basilicata, al TAV Tiratori Romani Rioffredo, nel Lazio, al TAV Montefeltro, nelle Marche, e al TAV Gualdo Tadino, in Umbria.

In Sicilia, invece, il TAV Castenea di Messina ospiterà la prova regionale di Elica. Un programma diffuso su tutto il territorio che conferma la vitalità dell’attività federale anche nel cuore dell’estate.