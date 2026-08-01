Tour de France Femmes 2026 al via oggi: percorso, tappe, favorite e dove vederlo in tv

La quinta edizione parte sabato 1° agosto da Losanna e si concluderà il 9 agosto a Nizza. Nove frazioni per 1.175 chilometri, con una cronometro individuale e lo storico debutto del Mont Ventoux.

Scatta oggi, sabato 1° agosto, il Tour de France Femmes 2026. La quinta edizione della Grande Boucle femminile prenderà il via da Losanna e accompagnerà le 154 cicliste partecipanti attraverso Svizzera e Francia fino alla conclusione di domenica 9 agosto a Nizza.

Il percorso prevede nove tappe in altrettanti giorni, per una distanza complessiva record di 1.175 chilometri e un dislivello totale di 18.795 metri. In programma tre frazioni pianeggianti, tre collinari, due di montagna e una cronometro individuale.

Tour de France Femmes 2026, partenza oggi da Losanna

Il Grand Départ sarà ospitato per la prima volta dalla Svizzera. Le prime tre tappe toccheranno Losanna, Aigle e Ginevra, prima dell’ingresso del gruppo in territorio francese.

La corsa proporrà successivamente la cronometro individuale con arrivo a Digione e le principali sfide in salita. La novità più attesa è rappresentata dal Mont Ventoux, che sarà affrontato per la prima volta nella storia del Tour de France Femmes.

La corsa si concluderà in Costa Azzurra con due giornate a Nizza: sabato 8 agosto l’arrivo della tappa partita da Sisteron e domenica 9 agosto il circuito finale con partenza e traguardo nella città francese.

Pauline Ferrand-Prévot difende il titolo

La campionessa in carica è Pauline Ferrand-Prévot, vincitrice dell’edizione 2025 e prima francese ad aggiudicarsi il Tour de France Femmes.

La trentaquattrenne, campionessa olimpica di mountain bike, torna al via con l’obiettivo di confermare la maglia gialla dopo aver ottenuto in questa stagione il secondo posto al Giro delle Fiandre e il terzo alla Parigi-Roubaix Femmes.

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Demi Vollering principale rivale

Tra le avversarie più accreditate figura Demi Vollering. L’olandese ha vinto il Tour nel 2023 e ha concluso al secondo posto le due edizioni successive.

Nel 2024 mancò il successo per appena quattro secondi, mentre lo scorso anno terminò a 3 minuti e 42 secondi da Ferrand-Prévot.

Vollering arriva all’appuntamento dopo una stagione ricca di risultati. In primavera ha vinto la Freccia Vallone e il Giro delle Fiandre, mentre a giugno ha conquistato il suo primo Giro d’Italia, diventando la seconda ciclista a completare la trilogia dei Grandi Giri.

Niewiadoma, Reusser e Longo Borghini tra le atlete da seguire

In corsa per la classifica generale ci sarà anche Katarzyna Niewiadoma-Phinney, vincitrice del Tour nel 2024. La polacca ha ottenuto il secondo posto all’Omloop Het Nieuwsblad, alla Strade Bianche e all’Amstel Gold Race, chiudendo inoltre terza nella classifica generale del Tour de Suisse.

Attenzione anche a Marlen Reusser, medaglia d’argento nella cronometro individuale ai Giochi Olimpici di Tokyo e già vincitrice di tappe al Tour nel 2022 e nel 2023. Dopo l’infortunio alla colonna vertebrale subito al Giro delle Fiandre, la svizzera ha completato il Giro d’Italia e si è imposta a giugno nel Tour de Suisse.

Tra le protagoniste annunciate figura inoltre Anna van der Breggen. L’Italia affida le proprie ambizioni soprattutto alla campionessa nazionale Elisa Longo Borghini, al via con la UAE Team ADQ.

Prima tappa: circuito di Losanna

La frazione inaugurale di oggi si svolgerà interamente a Losanna, con arrivo sulla Côte Saint-François dopo 138 chilometri.

Il percorso iniziale potrebbe già offrire un primo confronto tra le atlete più esplosive, anche se le differenze decisive per la classifica generale sono attese nella cronometro e nelle successive tappe di montagna.

Tour de France Femmes 2026, tutte le tappe

Sabato 1° agosto – Prima tappa

Losanna-Losanna, Côte Saint-François: 138 km.

Domenica 2 agosto – Seconda tappa

Aigle-Ginevra: 147,9 km.

Lunedì 3 agosto – Terza tappa

Ginevra-Poligny: 156,5 km.

Martedì 4 agosto – Quarta tappa

Gevrey-Chambertin-Digione, cronometro individuale: 21 km.

Mercoledì 5 agosto – Quinta tappa

Mâcon-Belleville-en-Beaujolais: 140 km.

Giovedì 6 agosto – Sesta tappa

Montbrison-Tournon-sur-Rhône: 153,4 km.

Venerdì 7 agosto – Settima tappa

La Voulte-sur-Rhône-Mont Ventoux: 146,8 km.

Sabato 8 agosto – Ottava tappa

Sisteron-Nizza: 171,9 km.

Domenica 9 agosto – Nona tappa

Nizza-Nizza, circuito da ripetere quattro volte: 99,2 km.

Il Mont Ventoux debutta al Tour femminile

La settima tappa, in programma venerdì 7 agosto, rappresenterà uno dei momenti centrali della corsa. Per la prima volta il gruppo femminile affronterà il Mont Ventoux, una delle salite più celebri e impegnative della storia del ciclismo francese.

L’arrivo in quota dopo 146,8 chilometri potrà incidere pesantemente sulla classifica generale, soprattutto dopo la cronometro individuale disputata tre giorni prima.

Dove vedere il Tour de France Femmes 2026 in tv e streaming

Il Tour de France Femmes 2026 sarà trasmesso in diretta televisiva in Italia su Eurosport.

La corsa sarà disponibile anche in streaming attraverso HBO Max, Discovery+, DAZN, TIMvision e Prime Video Channels.

L’albo d’oro del Tour de France Femmes

2022: Annemiek van Vleuten, Paesi Bassi;

2023: Demi Vollering, Paesi Bassi;

2024: Katarzyna Niewiadoma, Polonia;

2025: Pauline Ferrand-Prévot, Francia.

Da oggi comincia dunque una sfida lunga nove giorni, con Ferrand-Prévot chiamata a difendere il titolo dall’assalto di Vollering, Niewiadoma e delle altre grandi protagoniste del ciclismo mondiale.