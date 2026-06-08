Canoa velocità, spettacolo a Mantova tra titoli nazionali e selezioni azzurre per Mondiali ed Europei

Due giornate intense al Centro Canoa Sparafucile di Mantova per la Gara Nazionale Velocità e le prove di selezione Junior e Under 23. In palio i pass per i principali appuntamenti internazionali della stagione, dai Mondiali di Halifax agli Europei di Szeged.

Mantova al centro della canoa velocità italiana

Il Centro Canoa Sparafucile di Mantova ha ospitato un fine settimana ricco di gare, valido sia per la Gara Nazionale Velocità delle categorie Ragazzi, Junior e Senior sia per le prove selettive Junior e Under 23 che contribuiranno a definire le future squadre azzurre.

L’appuntamento, organizzato dal Gruppo Sportivo Lega Navale Italiana – Sezione di Mantova sotto l’egida della Federazione Italiana Canoa Kayak, ha rappresentato un passaggio fondamentale in vista dei Campionati Mondiali Junior e Under 23 di Halifax e dei Campionati Europei di Szeged.

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I protagonisti dei 1000 metri

Tra i Senior maschili del K1 successo per Giovanni Riccardi (The Core Sabaudia Canottaggio), mentre nel C1 si è imposto Marco Tontodonati dell’Aeronautica Militare.

Nelle prove selettive Under 23 si è messo in evidenza Samuele Pedralli (Fiamme Gialle), autore del miglior tempo nel K1 1000 metri. Tra gli Junior, invece, il più veloce è stato Leonardo Candela (Idroscalo Club), mentre Antonio Quattrocchiocchi (Fiamme Oro) ha dominato il C1.

Tra le ragazze Junior si è registrata la doppietta del Jomar Club Catania con Anastasia Insabella davanti a Sofia Di Grazia. Nelle prove Ragazzi spiccano invece Victor Lambo e Valentino Altissimo.

Sprint e spettacolo nei 200 metri

Le finali sui 200 metri hanno premiato Simone Bernocchi (Canottieri Aniene) nel K1 Senior e ancora Marco Tontodonati nel C1 Senior, confermando il suo eccellente stato di forma.

Tra le donne, Sara Vesentini (KCS Kayak Cremona Sport) si è imposta nel K1 Senior, mentre Elena Voltan (Padova Canoa) ha conquistato il successo nel C1.

Nelle selezioni Junior spiccano Antonio Arizzi e Lorenzo Battistelli tra gli uomini, mentre Anastasia Insabella si conferma protagonista anche nella prova veloce femminile.

I vincitori dei 500 metri

La seconda giornata ha visto protagonisti i 500 metri. Nel K1 Senior maschile successo per Riccardo Baldan (Aeronautica Militare), mentre nel C1 è arrivata un’altra affermazione di Marco Tontodonati, autentico protagonista del weekend mantovano.

Tra le donne, Sara Daldoss (Fiamme Azzurre) ha conquistato il K1 Senior, mentre Elena Voltan ha completato la doppietta personale imponendosi anche nel C1.

Nelle prove selettive Under 23 si è nuovamente distinto Samuele Pedralli, mentre tra gli Junior hanno brillato Matteo Savella e Lorenzo Battistelli. Tra le ragazze si conferma al vertice Anastasia Insabella.

Successi anche negli equipaggi

Le gare sui 500 metri hanno assegnato anche i titoli degli equipaggi.

Nel K4 Senior maschile si è imposto il Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro, mentre nel K4 Senior femminile ha prevalso il KCS Kayak Cremona Sport. Tra le Junior successo della Canottieri Aniene davanti a Idroscalo Club e Canottieri Mestre.

Paracanoa, indicazioni importanti verso gli impegni internazionali

Spazio anche alla Paracanoa con le prove indicative sui 200 metri.

Michel Roccati si è imposto nella KL1 maschile, Gabriele Gerevini nella KL3 maschile e Mirko Nicoli nella VL3 maschile. Le gare hanno fornito indicazioni preziose allo staff tecnico in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.