Canoa slalom, azzurri in raduno a Oklahoma City: De Gennaro e compagni si allenano sul canale olimpico di Los Angeles 2028

Nove atleti convocati dal DT Molmenti per oltre due settimane di preparazione negli Stati Uniti, dal 18 marzo al 5 aprile. Nel fine settimana la Ranking Race sul canale che ospiterà anche i Mondiali 2026. In autunno gli Europei di Ivrea

La squadra italiana senior di canoa slalom ha scelto Oklahoma City come base per la preparazione alla stagione internazionale. Il raduno oltreoceano, iniziato il 18 marzo e in programma fino al 5 aprile, si svolge sull’impianto che non solo ospiterà i Campionati Mondiali 2026, ma sarà anche teatro delle gare olimpiche di Los Angeles 2028: una scelta tecnica precisa, che permette agli azzurri di familiarizzare con il canale che nei prossimi anni diventerà il palcoscenico più importante della disciplina.

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I nove convocati da Molmenti

Il direttore tecnico Daniele Molmenti ha selezionato nove atleti. Nel kayak maschile ci sono Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi (Carabinieri) e Marcello Beda (Aeronautica Militare), con Chiara Sabattini (Fiamme Azzurre) al femminile. Per la canadese maschile sono presenti Flavio Micozzi (Marina Militare), Paolo Ceccon (Carabinieri) e Martino Barzon (Aeronautica Militare), mentre tra le donne figurano Marta Bertoncelli ed Elena Borghi (Carabinieri).

La Ranking Race nel fine settimana

Da venerdì a domenica gli azzurri parteciperanno alla Ranking Race in programma sullo stesso canale di Oklahoma City, primo banco di prova agonistico di una stagione che, a livello senior, avrà due appuntamenti clou: i Mondiali di Oklahoma City dal 20 al 25 luglio e gli Europei di Ivrea dal 24 al 26 settembre.