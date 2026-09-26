Canoa slalom, l’Italia chiude gli Europei alla grande: oro De Gennaro, Pistoni di bronzo

L’Italia vince ancora agli Europei di canoa slalom e porta a casa altri due podi pesanti con De Gennaro e Pistoni

Si chiude con una grande notturna l’avventura azzurra agli Europei di canoa slalom di Ivrea. L’ultima giornata, interamente dedicata al kayak cross, regala all’Italia due splendide medaglie nell’Individual Time Trials, confermando l’eccellente stato di forma della nostra nazionale.

Il protagonista assoluto è Giovanni De Gennaro, che sfodera una grande prestazione la prova maschile fermando i cronometri sul 43.29. Un tempo perfetto che gli vale il titolo di Campione d’Europa, precedendo di soli dodici centesimi il francese Mathurin Madore e di 61 lo spagnolo Manuel Ochoa.

Splendida anche la prestazione di Lucia Pistoni nel femminile: con un ottimo 48.76, la canoista azzurra conquista la medaglia di bronzo, salendo sul podio alle spalle della britannica Kimberley Woods e della polacca Klaudia Zwolinska.

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Ottimo quinto posto per Chiara Sabattini (49.01), mentre Agata Spagnol chiude 19esima. Nella prova maschile, oltre a De Gennaro, Xabier Ferrazzi termina 19esimo e Andrea Nardo 28esimo.

L’Italia chiude alla grande gli Europei di canoa slalom

Nelle fasi successive a eliminazione diretta, l’Italia ha sfiorato anche il bis: De Gennaro e Ferrazzi si fermano in semifinale, così come Pistoni e Sabattini ai quarti. I titoli finali vanno rispettivamente al ceco Matyas Novak e alla connazionale Tereza Kneblova.

Nonostante il mancato acuto nelle batterie a eliminazione, il bilancio complessivo della spedizione azzurra resta più che positivo. L’oro storico di De Gennaro e il solido bronzo di Pistoni nell’Individual Time Trials certificano la crescita costante e tangibile del movimento azzurro, proiettando l’intera squadra con grande fiducia verso le prossime sfide internazionali della stagione.