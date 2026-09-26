Atletica, verso la maratona di New York: Crippa ha vinto il Giro di Sas

Yeman Crippa conferma il suo ottimo periodo di forma e vince il Giro di Sas: l’avvicinamento alla maratona di New York prosegue al meglio per l’azzurro

Yeman Crippa ha trionfato al Giro al Sas, la tradizionale corsa su strada di Trento giunta alla sua 79esima edizione. Il fondista azzurro, considerato l’idolo di casa, si è presentato al via forte del settimo posto ottenuto domenica scorsa nella mezza maratona dei Mondiali di corsa su strada e ha risposto presente di fronte al proprio pubblico caloroso.

Crippa ha completato i dieci chilometri su asfalto con il tempo di 28 minuti e 9 secondi, a soli dieci secondi dal record della manifestazione da lui stesso stabilito dodici mesi fa.

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Crippa ha firmato la sua seconda perla consecutiva in questa storica competizione, rendendosi protagonista di un decisivo cambio di passo durante l’ottavo giro e distanziando una concorrenza internazionale di assoluto spessore.

Crippa vince anche il Giro di Sas: la classifica finale

Alle sue spalle si sono classificati il keniano Brian Kipmwetih, secondo in 28:24, e l’etiope Telahun Haile Bekele, terzo in 28:34.

Questa importante vittoria rappresenta l’ultima rifinitura ufficiale in vista della Maratona di New York, in programma il 1 novembre. Crippa, già vincitore della Maratona di Parigi in 2h05:18, ha analizzato la sua prestazione: “A Copenhagen stavo bene, ma al tredicesimo chilometro una fitta al fianco ha compromesso il risultato. Volevo mettermi alla prova e tirare senza nascondermi“.

E ancora: “Ho finito in progressione e ora continuerò la preparazione a Trento prima del volo per gli Stati Uniti”. Un segnale chiarissimo di ottima forma e delle sue ambizioni in vista dell’America.