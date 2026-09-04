Atletica, oggi le finali di Diamond League a Bruxelles: occhi puntati su Tamberi

Gianmarco Tamberi vuole vivere un’altra grande serata da protagonista: è il giorno della Diamond League a Bruxelles, cosa aspettarsi

Bruxelles si appresta a vivere due giornate di grande atletica, con le attesissime finali della Wanda Diamond League venerdì 4 e sabato 5 settembre 2026. Dopo 14 tappe ricche di emozioni, che hanno regalato al mondo ben quattro record mondiali, due primati europei e 12 record assoluti del circuito, il palcoscenico belga promette un epilogo di straordinario livello.

Al centro dell’attenzione c’è ancora una volta l’Italia, scesa in campo con cinque atleti di assoluto prestigio internazionale. I quattro campioni d’Europa di Birmingham, Gianmarco Tamberi, Andy Diaz, Leonardo Fabbri e Larissa Iapichino, saranno affiancati dalla velocissima primatista italiana dei 100 metri, Zaynab Dosso.

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Unica nota dolente della spedizione azzurra è l’assenza forzata di Matteo Sioli, leader della classifica di specialità, costretto a chiudere la stagione anzitempo a causa di una lesione rimediata proprio nella recente finale europea.

Oggi è il giorno di Tamberi in Diamond League: sale l’attesa

Oggi è anche la grande giornata di Gianmarco Tamberi. Il campione dell’alto cercherà di conquistare il suo quarto Diamante, un’impresa storica che lo renderebbe l’unico altista a collezionare quattro trofei, dopo i successi di Zurigo nel 2021 e 2022 e quello di Bruxelles nel 2024. Curiosamente, tutte le sue vittorie sono arrivate superando esattamente quota 2,34 metri.

Sabato toccherà invece agli altri quattro azzurri, pronti a lottare per la gloria e per i punti decisivi in una kermesse che da anni rappresenta l’apice della stagione agonistica mondiale. L’attesa è altissima per vedere i nostri colori protagonisti sul tetto dell’atletica mondiale, in una cornice di pubblico che sa sempre esaltare i grandi campioni.