F1, GP Monza: parte la sfida tra Ferrari e Antonelli, il programma del weekend

Oggi prende il via il programma del GP d’Italia: dalle prove libere alla gara, gli orari e dove vedere gli eventi del weekend

Ci siamo, oggi si parte con uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Il weekend del Gran Premio d’Italia 2026 di Formula 1, 13esima tappa del Mondiale, in programma sullo storico circuito di Monza, inizia oggi venerdì 4 settembre.

Come ogni anno, sarà un fine settimana ad alta tensione, non solo per le sfide in pista ma anche per le complicate condizioni climatiche, con il caldo destinato a influenzare le prestazioni e la messa a punto delle monoposto.

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Tutta l’attenzione è rivolta alla Ferrari, che ha assoluto bisogno di vincere per tentare di tornare prepotentemente in prima fila per il Mondiale, e occhio al duello con Kimi Antonelli. Il pilota bolognese della Mercedes si presenta all’appuntamento da leader del campionato, ma dovrà affrontare un weekend particolarmente complicato: la penalità per la sostituzione della power unit lo costringerà a partire dal fondo della griglia nella gara di domenica.

Il programma per il GP d’Italia: si parte oggi con le libere

La giornata di oggi sarà dedicata alle due sessioni di prove libere. La FP1 è in programma dalle ore 12:30 alle 13:30, mentre la FP2 si svolgerà dalle 16:00 alle 17:00. Per quanto riguarda la copertura televisiva, le sessioni del venerdì saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, sui consueti canali dedicati. Gli appassionati potranno seguire l’azione anche in diretta streaming su SkyGo e NOW.

Ormai ci siamo: Monza è un vero e proprio tempio dello sport per tutti i fan dei motori e anche quest’anno siamo certi che terrà tutti con il fiato sospeso dall’inizio alla fine.