Ultim’ora Vlahovic, ci siamo: accelerata improvvisa, firma subito

Dusan Vlahovic è fermo ai box, tra silenzi, voci di mercato e un futuro che potrebbe decidersi prima del previsto, accelerata improvvisa sulla firma.

Ci sono momenti nella carriera di un calciatore in cui l’assenza pesa quasi più della presenza. Dusan Vlahovic sta vivendo proprio una fase del genere. L’attaccante serbo è ancora alle prese con l’infortunio che lo tiene lontano dal campo, ma il suo nome continua a rimbalzare ovunque, infatti se ne parla più ora che quando segna. È il paradosso dei grandi giocatori, quelli che non passano mai inosservati nemmeno quando non giocano.

Vlahovic alla Juventus è sempre stato un tema sensibile. Arrivato come simbolo di una rinascita, investitura pesante sulle spalle e aspettative enormi, ha vissuto stagioni fatte di alti e bassi, di gol pesanti ma anche di momenti complicati. Senza ombra di dubbio, però, nessuno ha mai messo in discussione il suo valore assoluto. Il problema, semmai, è sempre stato il contesto, il momento storico del club e ora anche una concorrenza interna che fino a poco tempo fa non esisteva.

Vlahovic firma immediata, c’è l’accelerata improvvisa

Mentre Dusan lavora per rientrare, la Juventus ha trovato una nuova quadra offensiva. I due nuovi attaccanti hanno iniziato a segnare con continuità, a dialogare bene con il resto della squadra, a portare risultati e fiducia. La Juve, infatti, sembra aver ritrovato equilibrio e soprattutto punti. Una situazione che fa bene alla classifica, però complica e non di poco le riflessioni sul futuro del numero nove serbo.

In questo clima sospeso, le voci di mercato si sono intensificate. C’è chi parla di un addio già a gennaio, chi di un rinnovo clamoroso, chi di una lunga attesa destinata a trascinarsi fino all’estate. La verità, come spesso accade, sta probabilmente nel mezzo. E a fare chiarezza, almeno in parte, ci ha pensato Gianluca Di Marzio, voce autorevole del mercato italiano.

Secondo Di Marzio, la situazione è tutt’altro che definita. “Il giocatore ha sempre tenuto la Juventus nelle prime posizioni delle sue preferenze, non è escluso che la Juve possa trovare dei margini con l’entourage del serbo per trattenerlo, non chiuderei totalmente la porta ad un’ipotesi rinnovo”. Parole che riaccendono una speranza che molti tifosi non avevano ancora spento del tutto. Perché Vlahovic, nonostante tutto, resta un attaccante che può spostare gli equilibri.

Però il calcio non vive solo di sentimenti. Vive di numeri, di gerarchie, di strategie. E oggi la Juventus deve fare i conti con una realtà diversa rispetto a qualche mese fa. La squadra gira, segna, vince anche senza Vlahovic. Questo non significa che Dusan non serva più, ma rende la trattativa per un eventuale rinnovo molto più complessa. Dal punto di vista del club, la forza contrattuale cambia. Dal punto di vista del giocatore, il rischio di non essere più centrale come prima è reale.

Ed è qui che entra in gioco gennaio. Una finestra di mercato che potrebbe diventare decisiva. Non è escluso, infatti, che si possa arrivare a una firma immediata, in un senso o nell’altro. O per blindare Vlahovic e rilanciarlo come uomo chiave del progetto, oppure per preparare un addio che nessuno, fino in fondo, vorrebbe davvero vivere. Ma il calcio moderno non aspetta, e le scelte rimandate troppo a lungo finiscono spesso per essere prese da altri.

Intanto Vlahovic osserva, lavora, riflette. Sa che il campo resta il suo miglior alleato, ma sa anche che il tempo non è infinito. La Juventus, dal canto suo, deve decidere se il futuro passa ancora da lui o se è arrivato il momento di voltare pagina. Qualunque sarà la decisione, senza ombra di dubbio, lascerà il segno.

Perché Dusan Vlahovic non è solo un nome sul tabellino o una cifra a bilancio. È una storia ancora aperta, fatta di aspettative, di sogni e di una maglia che pesa più di tutte. E forse, proprio per questo, il finale non sarà banale.