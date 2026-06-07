Tutti in vendita alla Juventus: contatto per Khephren Thuram - Sportface.it

Tutti in vendita alla Juventus: contatto per Khephren Thuram

La Juventus si avvia verso un’estate di scelte scomode e, per certi versi, inevitabili. Tra i giocatori finiti nel dubbio collettivo c’è Khephren Thuram, centrocampista francese arrivato a Torino nell’estate 2024 e ora osservato da vicino dal Galatasaray: i turchi avrebbero avviato contatti esplorativi con la Juve per sondare la disponibilità ad un trasferimento, inserendo il suo nome nella lista dei possibili rinforzi del loro centrocampo per la prossima stagione.

Thuram non è uno qualunque: figlio dell’ex campione Lilian e fratello di Marcus, è cresciuto nell’orbita di club importanti e ha caratteristiche fisiche e tecniche che attirano l’attenzione, al punto che alcuni osservatori esteri lo valutano come profilo interessante per campionati diversi dalla Serie A.

I conti non tornano: cessioni obbligate senza Champions

Il motivo per cui la Juve si trova in questa posizione non è un’idea astratta di mercato, ma qualcosa che ha radici reali, precise e immediate. Il club bianconero non ha centrato l’obiettivo minimo della qualificazione alla Champions League e ora ha l’obbligo di gestire conti che non tornano.

In questo scenario ogni assetto di rosa diventa potenziale merce di scambio e giocatori come Thuram si ritrovano nel mirino di chi può offrir soldi e prospettive diverse.

Va detto con chiarezza: non è finita una trattativa e non c’è un accordo fatto, siamo più sul piano dei segnali e delle intenzioni, di una proposta che può prendere corpo nelle prossime settimane se le condizioni, sportive ed economiche, saranno favorevoli alle tre parti in causa. Ma è una pista da tenere d’occhio nelle prossime settimane.