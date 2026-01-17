Tradimento Zirkzee, ha tramortito Gasperini: ma quale Roma!

Gian Piero Gasperini è rimasto senza parole: Joshua Zirkzee lo ha pugnalato alle spalle, la Roma resta a mani vuote.

Con l’esonero di Ruben Amorim e l’arrivo del nuovo tecnico Michael Carrick il futuro di Joshua Zirkzee è diventato ancora di più un rebus. Il feeling tra l’attaccante olandese e il tecnico portoghese non era mai decollato e per questo la decisione dei Red Devils di separarsi da Amorim lasciava presupporre la possibilità per Zirzkee di proseguire il suo percorso all’Old Trafford.

Invece pare che l’ex Bologna sia destinato comunque a lasciare Manchester: nella sua bio di Instagram è già sparito ogni riferimento allo United, segno evidente che la cessione dovrebbe avvenire già in questo mercato di gennaio. In prima fila per Zirkzee c’è soprattutto la Roma: Gasperini segue da tempo il giocatore e lo considera il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo.

Tuttavia, almeno finora, la fumata bianca non è ancora arrivata. La Roma, prima di affondare il colpo, deve infatti cedere almeno uno tra Ferguson e Dovbyk: tutt’altro che semplice, dato che l’ex Brighton non vuole lasciare i giallorossi e il centravanti ucraino è fuori per infortunio. E non è tutto: proprio in queste ore è cominciata a circolare una notizia che sembra complicare ulteriormente i piani di Gasperini.

Tradimento Zirkzee, snobba la Roma: Gasperini non se l’aspettava

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, il Manchester United avrebbe già cominciato a sondare qualche allenatore per la prossima stagione. Carrick dovrebbe essere solo un traghettatore, a meno che non raggiunga risultati talmente brillanti da convincere la dirigenza a confermarlo anche per il prossimo anno. In caso contrario i Red Devils hanno in mente il nome giusto per riportare in alto il club.

La scelta è infatti ricaduta su Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Marsiglia. Il tecnico italiano ha fatto benissimo in Premier League con il Brighton e in casa United lo reputano da tempo uno dei profili migliori per la panchina. Stando ad alcuni rumors De Zerbi è considerato il candidato numero uno per la panchina del Manchester United in vista della prossima stagione: uno scenario che potrebbe spingere Zirkzee a cambiare idea.

Non è infatti escluso che l’ex bomber del Bologna decida di rimanere all’Old Trafford e attendere l’arrivo di De Zerbi: con l’ex allenatore del Sassuolo potrebbe davvero rilanciarsi. Per la Roma e Gasperini sarebbe una beffa atroce.