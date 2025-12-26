Spalletti su tutte le furie, addio al titolarissimo: la Juve lo manda via

Luciano Spalletti rischia di perdere un titolarissimo: la Juventus non ha intenzione di confermarlo in rosa

Sempre titolare: da quanto Luciano Spalletti si è seduto sulla panchina della Juventus, non lo ha mai lasciato fuori. Una stima meritata sul campo, a furia di palle recuperare e incursioni nell’area avversaria, ma una stima che non basterà, o almeno potrebbe non bastare, a farlo restare bianconero.

La società, infatti, da tempo non ha ancora bussato alla porta del suo agente per parlare di un rinnovo di contratto che è fondamentale, anzi obbligatorio, per andare avanti insieme. Weston McKennie, infatti, è legato al club piemontese soltanto fino al termine di questa stagione e già dal prossimo mese di gennaio potrà accordarsi con un’altra società per trasferirsi a parametro zero.

Di club interessati anche in Italia non mancano: si è parlato di Roma, Allegri lo accoglierebbe a braccia aperte, ma Spalletti non vuole privarsene. C’è l’americano al centro del progetto Juventus del tecnico di Certaldo, almeno per quest’anno, e l’allenatore vorrebbe continuare con lui, almeno fino alla certezza di avere volti nuovi e di maggior qualità a sua disposizione.

Difficile che venga accontentato subito, anche se a gennaio qualcosa si farà: un play per dare ordine alla manovra bianconera, forse un terzino e un difensore centrale, difficilmente un attaccante, nonostante l’infortunio di Vlahovic.

La Juve prepara la rivoluzione: McKennie può finire in Serie A

L’idea è di andare avanti e valorizzare David e Openda, i due colpi dell’estate, che piano piano e a corrente alternata stanno mostrando sprazzi del loro talento.

Un talento che magari a livello tecnico McKennie non ha, ma l’americano ha un altro talento: quello di essere il classico jolly del centrocampo (Spalletti lo ha impiegato anche sulla trequarti) e di farsi trovare sempre pronto quando chiamato in causa. Anche con l’arrivo di calciatori di qualità, il tecnico della Juventus vorrebbe proseguire il matrimonio con l’ex Schalke, ma perché ciò accada servirà un accordo sul rinnovo.

Al momento la trattativa non è neanche partita e la sensazione, attualmente, è che l’addio sia già stato deciso da parte della società. Dovesse andare veramente così, il 27enne non faticherebbe a trovare una nuova squadra: come detto in Italia potrebbero pensarci Roma e Milan, ma anche all’estero qualche corteggiatrice c’è. Con buona pace di Spalletti che spera, invece, in un rinnovo per avere a sua disposione un jolly da giocarsi al momento giusto.