Proposti alla Juventus due centrocampisti: servono 75 milioni di euro - Sportface.it

Proposti alla Juventus due centrocampisti: servono 75 milioni di euro

La Juventus sta osservando con attenzione due nomi per il centrocampo: Richard Rios del Benfica e Gabriel Sara del Galatasaray. Il club, pur concentrato su attacco e difesa, sa che il cuore del campo ha bisogno di più sostanza, soprattutto in vista delle possibili partenze.

Rios e Sara rappresentano due tipi di centrocampisti diversi, uno più dinamico e verticale, l’altro capace di gestire ritmi e spazi, ma entrambi richiedono cifre importanti per essere acquistati.

Rios e Sara, quanto costano

Il Benfica non intende trattare sotto i 40 milioni di euro per Rios, mentre il Galatasaray valuta Sara intorno ai 35 milioni, cifra già oggetto di un’offerta da parte dell’Aston Villa.

Per la Juventus, mettere insieme queste due operazioni significherebbe uscire dalla forbice dei 75 milioni, una spesa che non incide solo sui conti del mercato, ma anche sulla capacità di pianificazione futura.

Cosa cambierebbe a centrocampo

Il centrocampo è la zona dove si decide spesso l’equilibrio di una stagione. Un acquisto come Rios o Sara potrebbe cambiare il modo di interpretare le partite, aggiungendo ritmo o controllo al gioco della Juventus.

Sul piano societario, invece, la decisione pesa sulle strategie di ingaggio e sulle mosse successive: spendere così tanto su due giocatori limita la possibilità di investire su altri reparti senza sacrifici.