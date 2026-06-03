Palestra-Inter, l’ultim’ora cambia tutto: l’annuncio è appena arrivato

L’Inter ha scelto da tempo su chi puntare per rinforzare la fascia destra del futuro. Da settimane il nome in cima alla lista nerazzurra è quello di Marco Palestra e nelle ultime ore sono arrivate novità che raccontano come la trattativa stia entrando in una fase sempre più interessante.

Dopo la cessione di Denzel Dumfries, destinato ad andare al Real Madrid, il club nerazzurro è alla ricerca di un profilo giovane ma già pronto per il salto in una grande squadra. E tra tutti i candidati, Palestra continua a essere il preferito della dirigenza e di Cristian Chivu. Il problema, semmai, riguarda le richieste dell’Atalanta.

Secondo Matteo Moretto, infatti, il club bergamasco non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti. “Palestra è il primissimo nome per l’Inter, che ci lavora da settimane: bisogna capire a che cifra aprirà l’Atalanta. Sicuramente serve una cifra molto alta, intorno ai 50 milioni“. Una valutazione importante per un giocatore che ha appena concluso una stagione molto positiva in prestito al Cagliari e che continua a vedere crescere il proprio valore di mercato.

Palestra, la novità che fa discutere

L’aspetto più interessante delle ultime ore riguarda però un altro dettaglio svelato proprio da Moretto. “Oggi posso dirvi in esclusiva che l’agente di Palestra, Alessandro Lucci, è a Milano: se viene a Milano, lo fa per temi di mercato, non si sposta per fare shopping”. Una frase che ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei tifosi interisti e che lascia immaginare contatti in corso o comunque movimenti destinati ad avere un peso nelle prossime settimane.

L’Inter sa che la concorrenza non manca. Dalla Premier League continuano ad arrivare segnali di interesse e l’Atalanta spera che possa svilupparsi una vera e propria asta internazionale. Per questo motivo i dirigenti nerazzurri starebbero lavorando anche su un altro fronte: convincere il giocatore a dare una chiara priorità all’Inter.

Da questo punto di vista arrivano indicazioni incoraggianti. Palestra avrebbe già manifestato la volontà di compiere il salto in una grande squadra e vedrebbe di buon occhio la possibilità di restare in Serie A anziché trasferirsi immediatamente all’estero.

La sensazione è che la partita sia ancora lunga. L’Atalanta continua a chiedere una cifra elevata e l’Inter dovrà trovare la formula giusta per convincere il club bergamasco. Ma rispetto a qualche giorno fa qualcosa sembra essersi mosso davvero.

E quando un agente influente come Lucci arriva a Milano mentre il suo assistito è il primo obiettivo di mercato dell’Inter, difficilmente si tratta di una semplice coincidenza.