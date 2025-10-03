Dusan Vlahovic e la Juventus continuano ad avere un rapporto molto dubbio in merito al futuro delle due parti.

Dusan Vlahovic alla Juventus è stata un’operazione molto discussa e che ha creato tanto entusiasmo attorno ai bianconeri. Dopo aver avuto in attacco per svariati anni un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo, la Vecchia Signora decise di puntare tutto su un calciatore veramente eccezionale e di enorme talento.

Purtroppo, però, alla fine il centravanti serbo a Torino non è riuscito a esprimersi come avrebbe voluto, mentre negli ultimi anni il club piemontese non ha agguantato i risultati ai quali puntava da tempo.

Proprio per questo, nel 2026 Vlahovic potrebbe lasciare la Continassa per provare nuove esperienze altrove. Anche se è in scadenza, non è detto che non possa arrivare un’offerta importante per un calciatore che è a tutti gli effetti assolutamente valido e talentuoso. Cerchiamo allora di capire qualcosa di più a riguardo.

Cessione Vlahovic, si può fare: tutti i dettagli

Dusan Vlahovic, come detto, ha il contratto con la Juventus in scadenza. Il calciatore serbo, ex Fiorentina, potrebbe lasciare i bianconeri a parametro zero in estate. Lui che fino a questo momento con i bianconeri ha deciso di non rinnovare, sembra chiaro che al di là di come andrà avanti la stagione calcistica della Juventus è difficile immaginare Dusan Vlahovic al centro del progetto del futuro dei bianconeri. Non è detto, però, che tutto quanto debba finire senza un guadagno per Comolli e colleghi.

In effetti, qualora si creasse la situazione ideale, l’attaccante potrebbe passare a un altro club direttamente a gennaio. Un addio anticipato, insomma, sfruttando la sessione di calciomercato invernale. In questo modo, la Vecchia Signora incasserebbe un certo guadagno senza perdere a parametro zero Vlahovic, e in più si libererebbe anche del pesante ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione. A quanto potrebbe essere ceduto e chi si potrebbe fare avanti?

La Juventus vale Dusan Vlahovic circa venti milioni di euro, quindi è diffiicle vedere partire la prima punta per una cifra tanto inferiore a quella che abbiamo citato. Sul giocatore sembra esserci il Bayern Monaco, ma anche l’Atletico Madrid potrebbe affondare il colpo. La squadra spagnola, in caso ceda Julian Alvarez a più di 100 milioni, potrebbe spendere una minima parte del guadagno proprio per acquistare a prezzo di saldo Vlahovic. Staremo a vedere se andrà a finire in questo modo o se invece, alla fine, le cose andranno in maniera un po’ diversa.