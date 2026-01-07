Gratis alla Juve, la scelta è imminente: c’è anche l’annuncio

Comolli sta per regalare a Spalletti un colpaccio a centrocampo: il rinforzo arriva gratis, è davvero un grande affare.

La Juve è alla ricerca dei giocatori giusti per accontentare Spalletti e rinforzare una rosa che ha certamente bisogno di qualche innesto per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ormai in casa bianconera sono tutti concordi che a questa squadra serva soprattutto un centrocampista di grande qualità: non a caso Comolli sta sondando da tempo il mercato per trovare il profilo ideale per il gioco del tecnico di Certaldo.

In queste ultime settimane sono stati fatti tanti nomi. Si è parlato di Hojbjerg del Marsiglia e di Hjulmand dello Sporting Lisbona, ma anche di Bernabé del Parma, Ederson dell’Atalanta e l’ex Inter Brozovic, fino ad arrivare alla suggestione Verratti. Da qualche giorno, però, sembra che la Juventus abbia virato su un altro centrocampista.

In cima al taccuino della dirigenza bianconera è finito Xaver Schlager, 28 anni, centrocampista del Lipsia che il prossimo 30 giugno vedrà scadere il proprio contratto con il club della Red Bull. L’idea della Juventus è quindi quella di portare Schlager a Torino già nel corso del calciomercato invernale, garantendo al Lipsia qualche milione di euro come ‘indennizzo’.

Gratis alla Juve, ci siamo: Spalletti può esultare, che colpo

Un’ipotesi che però sembra già sfumata, almeno stando alle parole pronunciate dal direttore sportivo dei tedeschi, Marcel Schafer: “Ho già parlato con lui, sarebbe stato presuntuoso non farlo – ha detto il ds del Lipsia – A un certo punto è fondamentale avere chiarezza per entrambe le parti, sia per noi che per il giocatore. Bisogna capire se continueremo insieme o se cambieremo strada. Mi auguro che entro gennaio si arrivi a una decisione chiara“.

Schafer ha chiarito che una cessione a gennaio è da escludere: il direttore sportivo si è detto certo che non partirà né il centrocampista richiesto dalla Juventus né il portiere Petar Gulacsi, anche lui in scadenza con i tedeschi. Comolli farà comunque un tentativo, magari negli ultimi giorni di mercato: l’amministratore delegato della Juve punta a raggiungere un accordo con il giocatore, in modo tale che poi sarebbe lo stesso Schlager a chiedere al club di lasciarlo partire in direzione Torino.

Ma cosa accadrebbe nel caso in cui non dovesse arrivare la fumata bianca? A quel punto i bianconeri rimanderebbero il colpo di qualche mese, assicurandosi il 28enne austriaco a parametro zero per la prossima stagione.