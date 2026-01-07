Napoli-Verona, finisce in parità al Maradona: Conte conquista solo un punto

Il Napoli è riuscito ad evitare la sconfitta contro il Verona ma non si va oltre al pareggio al Maradona: Zanetti mette lo sgambetto e Conte ottiene solo un punto.

Il Verona sorprende il Napoli al Maradona e gioca un gran primo tempo segnando due gol pesanti. Gli azzurri però, nella ripresa, rientrano con una convinzione nuova e riescono così a conquistare il pareggio finale ma non sono mancate le polemiche.

Napoli-Verona, finisce 2-2 al Maradona: polemiche sul gol annullato ad Hojlund

Per il Verona sono andati in gol Frese al 16esimo e Orban, su rigore, al 27esimo. Il Napoli ha risposto al 54esimo con McTominay e all’82esimo con Di Lorenzo. Nel corso del secondo tempo sono stati però annullati due gol agli azzurri: il primo ad Hojlund per colpo di mano e il secondo a McTominay per fuorigioco.

All’attaccante del Napoli è stato annullato quindi un gol per tocco di mano che ha generato parecchie polemiche visto che la palla ha toccato anche il petto. Al termine del match, Luca Marelli ha però spiegato: “Gol annullato ad Hojlund? Effettivamente c’è stato un tocco col polso sinistro. Ricordiamoci che in questa tipologia d’azione non conta la punibilità, ma solo il tocco con la mano. Giusto annullare il gol”.