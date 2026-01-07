Atalanta-Bologna 2-0: doppietta di Krstovic, nerazzurri in scia Champions

A Bergamo decide l’attaccante montenegrino, schierato al posto dell’infortunato Scamacca. La squadra di Gasperini centra la seconda vittoria consecutiva e sale a quota 28 punti.

Seconda vittoria consecutiva per l’Atalanta, che supera 2-0 il Bologna al termine di una gara controllata e cinica, decisa dalla doppietta di Nikola Krstovic. I nerazzurri salgono così a 28 punti in classifica, restando a otto lunghezze dal quarto posto e mantenendo vive le ambizioni europee. Battuta d’arresto invece per i rossoblù, alla sesta sconfitta stagionale, chiamati ora a reagire nel prossimo turno contro il Como per non perdere terreno nella parte alta della graduatoria.

Gasperini ha dovuto rinunciare all’ultimo momento a Gianluca Scamacca, fermato da un edema fibrillare al flessore destro: al suo posto spazio a Krstovic, supportato da De Ketelaere e Zalewski. Il Bologna di Italiano ha risposto con il consueto 4-2-3-1, con Freuler nuovamente titolare in mezzo al campo dopo i recenti problemi fisici.

L’Atalanta parte con maggiore intensità e già al 4’ va vicina al vantaggio con Ederson, che su assist di Zalewski tenta un colpo di tacco tanto originale quanto insidioso. Il pressing alto dei nerazzurri mette in difficoltà i rossoblù, spesso costretti a rincorrere. Al 17’ è però il Bologna ad avere una grande occasione, con Dallinga che spreca da pochi passi calciando alto.

Il match si sblocca al 37’: Krstovic, ben servito da De Ketelaere, trova la conclusione vincente e torna al gol dopo oltre cento giorni, premiando la fiducia del tecnico.

Nella ripresa il Bologna prova ad aumentare i giri del motore, ma l’ingresso di Rowe non cambia l’inerzia della gara. Al 60’ arriva il raddoppio: De Roon prolunga di testa e Krstovic scatta in posizione regolare, supera Heggem e batte Ravaglia per il 2-0.

I rossoblù tentano una reazione proprio con Rowe, ma Carnesecchi risponde presente deviando in corner. Nel finale il forcing ospite non produce risultati: l’Atalanta gestisce il vantaggio e porta a casa tre punti pesanti. Nel prossimo turno i nerazzurri ospiteranno il Torino, mentre il Bologna cercherà riscatto contro il Como.