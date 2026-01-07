Inter corsara a Parma: 2-0 al Tardini e allungo in vetta alla classifica

Nella nebbia emiliana i nerazzurri superano il Parma con i gol di Dimarco e Thuram, centrano la sesta vittoria consecutiva e sfruttano il pareggio del Napoli contro il Verona.
L’Inter passa anche a Parma e consolida il proprio primato in classifica. Al Tardini, avvolto dalla nebbia, i nerazzurri si impongono 2-0 sui ducali grazie alle reti di Federico Dimarco e Marcus Thuram, approfittando al meglio del passo falso del Napoli contro l’Hellas Verona. Per la squadra di Cristian Chivu si tratta della sesta vittoria consecutiva in campionato, mentre il Parma incassa l’ennesima prestazione opaca.
Il punteggio finale sta stretto all’Inter, che soprattutto nel primo tempo spreca molto sotto porta. Nei primi trenta minuti gli ospiti colpiscono due traverse: prima con un destro dal limite di Bisseck, deviato sul montante da Corvi, poi con una conclusione ravvicinata di Esposito, ancora una volta fermata dal legno dopo l’intervento del portiere gialloblù.
Nel mezzo, però, il Parma ha l’occasione più clamorosa del primo tempo. Al 29’ Ondrejka, lasciato colpevolmente solo dalla difesa nerazzurra, manca il bersaglio colpendo l’incrocio dei pali dopo un perfetto assist di Valeri. Scampato il pericolo, l’Inter riprende a macinare gioco, ma paga la scarsa precisione di Lautaro Martinez negli ultimi sedici metri.
Il vantaggio arriva nel finale di frazione: Dimarco, dopo aver sfondato sulla sinistra, riceve da Esposito e batte Corvi con un destro rasoterra che passa tra le gambe del portiere. In un primo momento la rete viene annullata per fuorigioco, ma il Var corregge la decisione e il gol viene convalidato.
Nella ripresa il copione non cambia. L’Inter gestisce il possesso, mentre il Parma fatica a rendersi pericoloso. Al 54’ Corvi è ancora decisivo sul destro a giro di Sucic, che al 69’ spreca anche un clamoroso uno contro uno, facendosi ipnotizzare dal portiere dei crociati.
Nel finale i nerazzurri controllano senza affanni e, in pieno recupero, chiudono definitivamente i conti: Thuram, lanciato in campo aperto, firma il 2-0. Poco prima il Var aveva annullato il gol di Bonny per un tocco di braccio.
Con questo successo l’Inter sale a 42 punti, portandosi momentaneamente a +4 sul Milan, impegnato nel turno successivo contro il Genoa. Il Parma resta invece fermo a 18 punti, in quindicesima posizione, e continua a faticare sul piano offensivo.